西貢大坳門現包膠死車違泊數月阻樹木修剪　方國珊促警方加強巡邏

有西貢居民近日反映，大坳門路旁的公眾停車場出現泊「死車」問題。據知情人士透露，該處車輛已停泊數月之久，當中有車輛全車包了膠膜，阻礙相關部門的樹木修剪工作。



西貢區議員方國珊呼籲車主應及時為車輛續領行車證並避免違例長期停泊，又指早前已向警方及運輸署反映問題，警方表示會加強巡邏及「畫鬼腳」，以確認「死車」是否長期佔據泊車位。



有西貢居民近日反映，大坳門路旁的公眾停車場出現泊「死車」問題。（西貢區議員方國珊提供）

有西貢居民近日反映，大坳門路旁的公眾停車場出現泊「死車」問題，當中有車輛全車包了膠膜。（西貢區議員方國珊提供）

有西貢居民近日反映，大坳門路旁的公眾停車場出現泊「死車」問題。（西貢區議員方國珊提供）

方國珊：樹枝長期無修剪恐構成安全隱患

西貢區議員方國珊指，日前接獲居民反映，指大坳門路旁的公眾停車場出現泊「死車」問題。據指，該處車輛已停泊數月之久，車身佈滿灰塵及落葉。由於車輛長期停泊，相關部門難以開展車場旁邊的樹木修剪工作。

方國珊又指，停車場的樹旁有一間士多店，平日有不少居民光顧，有居民擔心樹枝因缺乏修剪而掉落，構成安全隱患。此外，有居民指出，西貢菠蘿輋一帶同樣存在泊「死車」情況，影響社區環境。

方國珊呼籲車主，應及時為車輛續領行車證並避免違例長期停泊。（資料圖片）

警方擬「畫鬼腳」確認車輛有否曾移動

方國珊表示，早前已向警方及運輸署反映問題，警方表示會就居民反映的位置加強巡邏及「畫鬼腳」。

「畫鬼腳」即警察在停泊車輛前後車軚位置，即以粉筆在地面劃下車軚停泊位置，若一日後車軚位置不變，即代表電單車已連續停泊逾24小時，車主便可能會被檢控。

方國珊呼籲車主應及時為車輛續領行車證並避免違例長期停泊，並提到車輛登記及領牌制度的新法例將於今年12月實施，登記車主如欲棄置車輛，須向運輸署取消車輛登記，否則車輛將一直登記於車主名下，車主須承擔該車輛引起的所有法律責任。