香港健身場地逆市增至1411間、創歷史新高　油尖旺區272間佔最多

零售舖市租金由高位大幅回落，有報告指香港運動及健身場地相關行業出現擴充情況。2025年《香港健身Guide》運動產業化調查報告公布，截至今年7月，香港運動及健身場地逆市升至1,411間，創歷史新高。18區中平均呎租最高的運動及健身場地為中西區，呎租達34元。



倒閉、暫停營業健身場地167間同樣新高

報告指出，今年倒閉或暫停營業的健身場地亦高達167間，創歷史新高。然而，新開業的運動及健身場所卻逆市增長，達到223間，創下歷史第三高的紀錄。目前全港整體健身場地總數升至高達1,411間。其中油尖旺區以272間場地及逾78.8萬平方呎的可出租樓面面積，位居18區之首。

運動健身場地總數逆市上升、24小時健身中心接近300間

此外，隨著更多人傾向選擇靈活時段健身，24小時健身中心的需求大幅上升。此類場所在2018年全港僅有9間，但至今年7月，總數已增至289間。

中西區呎租34元、屬18區最貴

關於本港運動及健身場地的租金走勢，衡動地產創始人及執行董事林應威指出，全港18區中，平均呎租最高的地區為中西區（34元）；其次依次為灣仔區（32元）、油尖旺區（30元）、南區（29元）及荃灣區（28元）。而平均呎租最低的地區則是葵青區（22元）、屯門區（21元）與黃大仙區（21元）。

一成三運動場地違規於工廈經營

值得注意的是，全港1,411間運動場地中，有180間或約13%，目前仍設於租金較低的工廈單位內經營。

衡動地產創始人及執行董事林應威指出，儘管工廈或貨倉單位租金較低，但基於其批地條款及大廈公契通常不允許經營健身場所，在此開業即屬違規經營，因此並不建議經營者選擇此類物業。他進一步建議，隨著香港大部分地區的租金已見下調，經營者應考慮遷至合適的非工業用途單位。

近地鐵站健身場所更受歡迎 啟德、西沙刺激運動發展

報告又指，全港最受歡迎、運動健身處所最密集的五個地鐵站，分別是港島區的中環、灣仔和銅鑼灣，及九龍區的尖沙咀和觀塘地鐵站。林應威指，越近商業區地鐵站的運動場地會越受歡迎。另外「啟德體育園」及「西沙GoPark」亦一定程度上刺激運動風氣發展及對場地的需求。

啟德體育園。（廖雁雄攝）

「西沙綜合發展項目」建有130萬呎的全新運動商業綜合體「西沙 GO PARK」。