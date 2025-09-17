麥當勞微電影重演50年前首舖開張故事　搭建銅鑼灣街景10月有得睇

50年前的銅鑼灣鬧市是怎樣的？香港首間麥當勞1975年在百德新街恒隆中心地舖開幕，為慶祝在港成立50周年，香港麥當勞拍攝了一套關於開設首店的微電影，特別搭建1975年銅鑼灣百德新街及怡和街街景。首間麥當勞原來與一間銀行為鄰，對面的香港大廈都是民生店舖，吃完麥當勞薯條可到對面涼茶舖買碗涼茶飲降熱氣。



香港麥當勞50周年微電影《重回1975年的起點》已在YouTube上架，當勞會將拍攝搭建的銅鑼灣街景，搬到西九文化區藝術自由空間，10月1日起供購票參觀，讓市民有機會一睹50年前的銅鑼灣情況，以及身歷首間麥當勞，查看當時一個巨無霸賣多少錢，有一樣食品當時只賣7毫，叫齊所有食品飲品，不用30元。



香港首間麥當勞餐廳於1975年1月26日在銅鑼灣百德新街恒隆中心開業，微電影《重回1975年的起點》重現當時盛況。(麥當勞提供圖片)

香港首間麥當勞餐廳於1975年1月26日在銅鑼灣百德新街恒隆中心開業，當時員工大合照。(麥當勞圖片)

《重回1975年的起點》重現香港首間麥當勞餐廳於1975年1月26日開幕情況。(麥當勞提供圖片)

謝霆鋒在《重回1975年的起點》中飾演人稱「阿爺」的第一位麥當勞餐廳經理。(麥當勞提供圖片)

《重回1975年的起點》主角，是人稱「阿爺」的第一位麥當勞餐廳經理朱源和。他已年屆逾80歲，拍攝期間，「阿爺」有到場向製作團隊和飾演麥當勞員工的演員分享和打氣。(麥當勞提供圖片)

《重回1975年的起點》中，可看到復刻版的香港首間麥當勞內情擺設。在店上的價目表，可看到當時各款食品售價。（麥當勞提供圖片)

《重回1975年的起點》中，可看到復刻版的香港首間麥當勞內情擺設。（麥當勞提供圖片)

為拍攝微電影《重回1975年的起點》，攝製隊搭建1975年恒隆中心地舖及重現現時百德新街行人路作為車路街景，還有怡和街電車站。（麥當勞提供圖片)

為拍攝微電影《重回1975年的起點》，攝製隊搭建1975年恒隆中心地舖及重現現時百德新街行人路作為車路街景，還可以看到怡和街電車站，後製利用電腦動畫繪畫出怡和街電車及旁邊大廈。（麥當勞提供圖片)

為拍攝微電影《重回1975年的起點》，攝製隊搭建1975年恒隆中心地舖及重現現時百德新街行人路作為車路街景。（麥當勞提供圖片)

《重回1975年的起點》重現香港大廈地舖街景。（麥當勞提供圖片)

《重回1975年的起點》重現香港大廈地舖街景，包括百德新街一邊，有一間涼茶舖對面麥當勞。（麥當勞提供圖片)

《重回1975年的起點》重現香港大廈地舖街景，包括一間藥房。（麥當勞提供圖片)