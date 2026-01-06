坪輋路地底喉管接駁工程周六晚進行　山麗苑等住處停食水及沖廁水

水務署去年在短時間內以臨時喉管取代坪輋路一段地下瀝青保護層鋼管，但由於該臨時喉管外露並佔用部分路面，需在該處地底敷設新的永久喉管，有關永久喉管的敷設工程現已完成。水務署今（6日）在社交平台Facebook宣布，將在周六（10日）晚至周日（11日）早上將該喉管接駁至現有供水網絡，接駁工程期間，五洲路、禾徑山路等住處食水及沖廁水供應需要暫停，預計停水時間將由周六晚上10時至翌日早上8時；而皇后山邨、山麗苑則因有大廈水缸作為緩衝，預計該兩屋苑實際停水時間可縮短兩小時。當局將會向部分較為偏遠的受影響鄉村提供樽裝水。



暫停食水及廁所水供應安排。（水務署Facebook圖片）

皇后山邨等住處將在接駁工程期間暫停食水及沖廁水供應。（資料圖片）

1月10日晚上10時至翌日早上8時停水

水務署表示，接駁工程進行期間，附近一帶住戶的食水及沖廁水供應需要暫停，預計停水時間由1月10日晚上10時至翌日早上8時，受影響地區包括皇后山邨、山麗苑及位於沙頭角公路（由孔嶺村至沙頭角墟）、坪輋路（由孔嶺村至雲泉仙館）、五洲路、禾徑山路及鹿頸一帶的68條鄉村。

臨時食水取水點位置（水務署Facebook圖片）

皇后山邨及山麗苑實際停水時間前少一個小時

由於皇后山邨及山麗苑有大廈水缸作為緩衝，估計該兩屋苑實際停水時間可縮短為1月10日晚上11時至翌日早上7時。暫停供水期間，水務署會提供臨時食水供應，供有需要的居民取用，當中包括與房屋署及北區民政處合作，分別於皇后山邨和山麗苑，及於受影響的鄉郊地區放置水箱（預計於1月10日中午前完成放置）；及在北區民政處的協助下，水務署將會向部分較為偏遠的受影響鄉村提供樽裝水。

水務署：恢復供水時初期呈奶白色或現稍混濁屬正常情況

恢復供水前，水務署會沖洗有關供水喉管，確保水質清澈，但由於水管內的食水在恢復供水時有機會含有較多空氣而形成大量氣泡，個別用戶的用水在恢復供水初期可能呈奶白色或出現稍為混濁的情況，此乃正常現象。

水務署教可先移除水龍頭隔篩 開啟水龍頭數分鐘

水務署表示，如食水稍為混濁，用戶可先移除水龍頭隔篩及其他過濾裝置，並持續開啟水龍頭數分鐘，待水質回復正常再裝回隔篩及其他過濾裝置。另外，如食水呈奶白色，可讓食水在容器中靜止一會，待氣泡消失後，食水便會回復清澈。