首個油站轉型油電站今蒲崗村道啟用　開幕優惠私家車每度電$2.8

全港首個由油站轉型、位於鑽石山的蒲崗村道油電站今日（10日）啓用，此乃政府透過調整油站土地契約條款，向油站營運商提供誘因，推動現有油站加裝電動車充電設施的油電站。



全港首個由油站轉型、位於鑽石山的油電站——加德士蒲崗村道油電站2月10日啓用，新增兩支輸出功率120千瓦的高速充電樁供電動車使用，圖為其中一支高速充電樁。（政府新聞處圖片）

位於鑽石山的蒲崗村道的全港首個由油站轉型的油電站今日（10日）啓用。環境及生態局副局長黃淑嫻（中）任主禮嘉賓之一。（英之傑香港提供圖片）

由英之傑香港與加德士聯營 設2台施耐德電氣直流高速充電椿

英之傑香港與加德士品牌營運商雪佛龍香港簽訂合作協議，推出全港首個聯營油電站，在蒲崗村道加德士加油站，24小時運作，除現有提供的車用燃油加油服務及車用石油氣加氣服務外，新增兩支輸出功率120千瓦的施耐德電氣高速充電樁供電動車使用。

英之傑香港指，該項目符合多個政府部門的規管要求，包括環境及生態局、地政署、機電工程署、消防處、屋宇署以及運輸署等。

英之傑又稱，該油電站由他們提供電動車及充電器領域的專業知識，加德士提供合適場地，並與政府協調相關安全管理安排；中華電力提供專業技術支援及靈活的供電方案，以及由施耐德電氣提供其一站式的直流充電解決方案及全天候技術支援服務。

即日起至3月15日私家車充電每度電$2.8 比正價低$1

英之傑又推出開幕優惠，即日起至3月15日，電動私家車充電收費2.8元一度電，比正價低1元；的士優惠充電收費2.5元一度電，較正價低0.16元。此外，該全新充電站於每日下午3時至6時的繁忙時段，會為電動的士及電動公共小巴，提供每支充電樁6個預約充電時段，以配合政府加速推動電動的士普及化的政策方向。

英之傑與加德士全港首個聯營油電站位於蒲崗村道與豐盛街交界。（英之傑香港提供圖片）

英之傑與加德士全港首個聯營油電站資料：

位置：蒲崗村道與豐盛街交界加德士加油站

充電設施：2台施耐德電氣EVlink Pro DC直流高速充電椿

輸出功率：120千瓦（kW) 直流電（DC)

安全標準：獲多項IEC國際安全認證，具IP55防水防塵等級，能於50度高溫下運作

對象：電動車，包括私家車、的士及小巴、其他商用車

收費：私家車收費為3.8元一度電，的士收費為2.66元一度電

環境及生態局表示，為鼓勵的士及公共小巴車主加快轉型至電動的士及電動公共小巴，參考現時專用石油氣加氣站的安排，各指定油電站將對電動的士及電動公共小巴設立充電上限價格機制，營運商不能向電動的士及電動公共小巴收取高於環境保護署每月公布的充電上限價格，而其他電動車的充電價格則由市場釐定。

採用AI人工智能辨識是否的士 自動享的士收費

據英之傑指，該油電站同時是全港首個採用AI人工智能攝影機技術的充電站，系統主要以的士特徵作為辨識依據，如的士頂燈、半月牌及車隊貼紙。當判斷車輛為的士後，系統在下午3時至6時的專用時段用作認證，核實商用車身份，以能享用優惠價格充電。

該油電站採用AI人工智能辨識是否的士。（資料圖片）

黃淑嫻：政府逐步將部分油站轉型至純充電站或油電站

環境及生態局副局長黃淑嫻致辭時表示，傳統燃油車輛轉型為電動車已是大勢所趨，為有效利用現有油站用地為電動車提供充電服務，政府正逐步將部分現有的油站轉型至純充電站或油電站，以支持充電設施更多樣化，配合不同種類電動車的高速充電需要。

環境及生態局副局長黃淑嫻於啓動禮上致辭時指，傳統燃油車輛轉型為電動車已是大勢所趨。（政府新聞處圖片）

英之傑大中華區董事總經理劉啟成表示，將加快在全港增設充電設施，包括在商廈、公營場所、私營物業及油站設置充電器，積極擴展充電網絡。雪佛龍香港董事長黃向榮表示，電站項投入運作後，可為車主及司機帶來更多元化的充電選擇。施耐德電氣香港區總裁趙啟文則指，施耐德電氣將繼續為車隊、商業樓宇、住宅等，提供安全可靠、高效能、面向未來的電動車充電體驗。

政府最遲2035年停止新登記燃油私家車 將提供約一萬支高速充電樁

當局表示，為推動車輛綠色轉型，並在2050年前達致車輛零排放的目標，政府已宣布在2035年或以前停止新登記燃油私家車（包括混合動力車）。為配合電動車持續增長帶來的充電需求，政府正多管齊下，積極完善充電網絡，目標是在2035年提供約一萬支高速充電樁。政府會繼續善用全港現有油站用地，與油站營運商、電力公司及相關持份者共同促進及推動現有油站加裝充電設施。