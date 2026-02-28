鰂魚涌生記粥麵最後一日排長龍　熟客嘆可惜　當區好粥店選擇更少

曾獲食家蔡瀾譽為全港最好粥店的上環40多年老字號「生記粥品專家」，其鰂魚涌分店今日（28日）最後一日營業，吸引不少新舊客人前來捧場，店舖上午剛開門營業，門外已排起兩條人龍，有數十人等候，當中有食客昨日光顧不成，今日再接再厲。



有鍾情粥品的熟客指，店舖食物有水準，所以長期支持，慨嘆生記粥麵結業後，區內粥品選擇更少，「有（其他粥店）嘅，不過冇咁好食囉。當然係可惜啦，少一間就少一間。」



鰂魚涌生記粥麵今日最後一日，門外大排長龍。（梁鵬威攝）

有不少新知舊雨前來生記粥麵。（梁鵬威攝）

餐廳門外貼出結業啟示。（梁鵬威攝）

「生記粥麵」扎根鰂魚涌多年，今日迎來最後一日。店鋪上午11時營業，店外已排起兩條人龍，各有約10至20人，分別輪候堂食和外賣。餐廳內滿座，店員忙得不可開交。

生記粥麵最後一日，全店滿座。（梁鵬威攝）

店員忙得不可開交。（梁鵬威攝）

鰂魚涌街坊嘆結業可惜 區內粥品選擇更少

居於鰂魚涌十年的李先生，平日經常前來吃粥。他指，知悉今天是鰂魚涌生記粥麵的最後一天，特地前來品嘗一番。他形容，店舖食物有水準，所以支持多年，隨著生記結業，區內粥品選擇本身不多，選擇將減少，「有（其他粥店）嘅，不過冇咁好食囉。當然係可惜啦，少一間就少一間。」

熟客李先生表示，對於鰂魚涌生記粥麵結業感到可惜，形容區內粥店選擇更少。（梁鵬威攝）

另一位李先生亦特意前來享用生記粥麵最後一餐。他表示，原先經常光顧上環總店，其後搬到鰂魚涌後，適逢有生記分店，順理成章繼續光顧。他指，鰂魚涌分店結業後，如想吃生記的粥麵，唯有回到上環總店，「其實都好近㗎啫」。

另一名李先生指，日後如想再吃生記粥品，會專程光顧上環分店。（梁鵬威攝）

有食客昨日光顧不成 今日再接再厲

有不願具名的食客則指，留意近日很多人談論生記粥麵，於是專程前來一試。他表示，昨天曾到店鋪，但當時所有款式均已售罄，今天剛巧經過附近，於是便又再排隊光顧。