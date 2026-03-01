鄉郊豐年節2026｜荔枝窩客家圍村舉行 邀本地頂尖音樂家等演出
撰文：吳美松
環境及生態局轄下鄉郊保育辦公室（鄉郊辦）今日（1日）於毗鄰大鵬灣印洲塘的沙頭角荔枝窩，舉行「鄉郊豐年節2026：『香港山水．聲舞』一日音樂節」，由國際享負盛名的指揮家作曲家譚盾，以及來自本地、內地及海外的頂尖音樂家與舞蹈家攜手演出。
「鄉郊豐年節」去年首次在谷埔舉行，今年轉為在新界東北其中一條歷史最悠久的客家圍村——荔枝窩舉行。音樂節邀請了國際享負盛名的指揮家作曲家譚盾，以及來自本地、內地及海外的頂尖音樂家與舞蹈家一同演出。
環境及生態局表示，去年12月國家生態環境部公布香港大鵬灣獲選為全國「美麗海灣優秀案例」，今日的表演除了現場觀賞，亦透過多個線上平台作直播。藉着音樂和藝術，讓本地及各地觀眾一同欣賞香港東北水域優美的風光，體驗多元文化和美麗大自然。
環境及生態局局長謝展寰為活動致辭，其他主禮嘉賓包括立法會議員姚柏良、立法會議員江旻憓、立法會議員兼鄉郊保育諮詢委員會成員劉文君、北區民政事務專員卓穎然，以及沙頭角區鄉事委員會主席李冠洪。
局方表示，鄉郊辦自2018年成立以來，以不同方式推動新界偏遠鄉村的保育和活化。除了舉辦節慶活動，亦在偏遠鄉郊進行自然保育、文物建築復修、文化復育，以及改善鄉郊環境及配套郊遊設施等工程。鄉郊辦亦於去年推出了簡化牌照申請指引，協助團體在偏遠鄉村申請賓館及食物業牌照。
