周末好去處｜迷你小馬三個星期六跑入中環大館　與觀眾近距離接觸

踏入馬年，香港賽馬會推出一系列活動，大館公布，由本周六（7日）起一連三個星期六，將舉辦自開幕以來首個動物互動體驗 「大館小馬」活動，帶來性格溫馴的雪特蘭小馬（Shetland ponies）作近距離接觸，並重現19世紀末中區警署（大館前身）的馬匹場景，觀眾可在檢閱廣場與小馬近距離接觸及合照留念。



活動舉辦日期為3月7日、3月8日及3月15日。（大館提供圖片）

雪特蘭小馬（Shetland ponies）將在檢閱廣場與公眾近距離接觸。（大館提供圖片）

馬會舉辦大館小馬等一系列馬年活動

大館公布，今個月周末舉行的「大館小馬」，是馬會馬年活動活動之一，也是開幕以來首個動物互動體驗活動，屆時雪特蘭小馬將在檢閱廣場與公眾近距離接觸。

雪特蘭小馬性格溫馴。（大館提供圖片）

大館檢閱廣場「大館小馬」活動模擬圖。（大館提供圖片）

中區警署建築群19世紀末馬匹伴隨左右

大館表示，在活化成文化地標前，前身是中區警署建築群，根據歷史照片可見，19世紀末曾有馬匹在檢閱廣場出現，因此以珍貴的圖片作為靈感，帶來性格溫馴的雪特蘭小馬，向觀眾提供道具合照留念。

從1890年代的歷史照片可見，馬匹（最後一排右側 ）曾在檢閱廣場出現。（大館提供圖片）

活動僅開放三日 觀眾可免費欣賞小馬

「大館小馬」舉辦日期為3月7日、3月8日及3月15日，包互動體驗及拍照，現場購票兩位收50元，網上購票兩位收80元，另附50元大館購物餐飲電子現金券。若觀眾不願付費，也可在一定距離外也欣賞雪特蘭小馬。