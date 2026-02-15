馬會主席廖長江：未來娛樂部份將大增　年輕人入場不一定參與賽馬

新一年是馬年，馬會馬年重頭活動陸續展開，年初一（17日 )「新春國際匯演之夜2026」花車巡遊和年初二(18日)「馬到功成耀香江」馬年煙花匯演，都獲馬會贊助。馬會主席廖長江在馬會刊物《駿步人生》訪問中說，見證了馬會近40年來的轉變——馬會不再只是辦賽馬，強調的是賽馬娛樂、賽馬旅遊，預告娛樂的部份將會增加很多，希望吸引遊客或年輕一代，「他們不一定來參與賽馬，可以單純入場參與娛樂活動。」



對於馬會未來的慈善工作，他寄語希望做得更好，對香港的貢獻才會更大，亦意味着有需要的人能夠得到馬會的幫助，「馬會賺的錢不是為了馬會本身的利益，而是整體香港的利益」，「馬會好，香港好，國家好」。



馬會主席廖長江（左二）、副主席兼中國香港馬術總會會長黃嘉純（左一）、行政總裁應家柏（右二）、國際馬術聯合會會長Ingmar De Vos（左三）及馬會賽馬事務執行總監夏定安（右一），出席於跑馬地馬場舉行的2025國際馬術聯合會年度大會歡迎晚宴。（馬會提供圖片）

賽馬會主席廖長江為擔任全運會義工的馬會同事打氣，並到「比賽村」馬會互動攤位參觀。（馬會提供圖片）

第一匹馬名命「歌舞昇平」以回應「舞照跳、馬照跑」

外號「廖班長」的立法會前議員廖長江，1988年成為馬會會員、2002年成為遴選會員、2013年出任董事，到2025年擔任馬會主席。他在《駿步人生》訪問中說，中學在英國讀寄宿學校時，每到周末學校會提供興趣班，我便參加了馬術，因而結下與馬之緣。回到香港後，受身為馬會會員的兄長廖長城薰陶，不時入馬場觀賽，對賽馬興趣大增。

馬會主席廖長江表示，2025國際馬術聯合會年度大會將連結全球馬術社群，並展示香港作為國際樞紐的實力。（馬會提供圖片）

好free。我喜歡那種馬匹在奔馳的時候，迎風的感受。我想，即使是駕駛開蓬車亦不能取代；那種動態難以言喻，是非常好的感覺。 馬會主席廖長江

2025/26馬季開鑼日開幕儀式上，廖長江聯同香港特別行政區行政長官李家超敲響銅鑼，標誌著新馬季展開。

廖長江在香港回歸祖國前後擁有第一匹馬「歌舞昇平」，「回應鄧小平先生的名句『舞照跳、馬照跑』，我就用這名字寓意香港回歸之後繼續歌舞昇平。」另一匹愛駒名為「萬事足」，「這匹馬來到香港的時候，我兒子出生了，『有子萬事足』嘛，所以便把馬匹命名為『萬事足』。」

他指這40年來見證馬會的變遷，「逐漸發展成為現在一個世界級賽馬機構。我想全世界很多地方，（目前）都以香港賽馬作為學習模式。」

馬會是第十五屆全運會香港賽區的唯一「合作伙伴」機構。廖長江擔任火炬手在香港出席火炬傳遞儀式。

賽馬會主席廖長江（左一）文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左二）、賽馬會副主席兼浪琴香港國際馬術盛典主席及香港馬術總會會長黃嘉純（右一）頒獎予勝出雪特蘭小馬大賽的騎手。（馬會提供圖片）

馬會未來朝着成為全球體育娛樂品牌願景邁進

廖長江表示，馬會未來致力推廣世界級賽馬活動及豐富多元的娛樂盛事，朝着全球體育娛樂品牌的願景邁進，為市民及遊客帶來更多國際級賽馬及娛樂體驗盛事，讓他們親身感受馬匹運動結合娛樂節目的魅力所在。

廖長江舉例，跑馬地馬場「快活星期三」（Happy Wednesday）的啤酒園，是一個成功例子，「很多入場人士在晚上八時半、九時，吃過晚飯後才來，單純是娛樂消遣。」

香港賽馬會主席廖長江（左中）向「十五運會香港賽馬會盃籃球（男子22歲以下組）比賽」的獲獎運動員頒發獎牌。(馬會提供圖片)

馬會助力內地發展馬匹運動及馬產業。圖為廖長江（前排左）及馬會行政總裁應家柏（前排右）向十五運會馬術賽事盛裝舞步個人賽的獲獎運動員頒發獎牌及紀念品。

年初二馬年煙花匯演揭幕有「HKJC」及「WIN」字樣

馬會系列馬年活動

．年初一，新春花車巡遊「新春國際匯演之夜2026」，有馬會花車亮相，尖沙咀一帶晚上8時至9時45分舉行。

．年初二，馬會呈獻「馬到功成耀香江」馬年煙花匯演將於晚上8時在維多利亞港上空綻放，歷時23分鐘，共發放31,888枚禮花彈。煙花匯演由文化體育及旅遊局統籌，馬會獨家贊助，主題為「馬到功成耀香江」。煙花匯演以「HKJC」及「WIN」字樣揭開序幕，寓意香港在馬年旗開得勝；八幕煙花中糅合馬的元素及吉祥符號，祝願新一年繁榮昌盛、馬到功成。

．年初三，馬會在沙田馬場舉行馬年賽馬日，歡迎本地及外地馬迷和遊客入場，歡度寓意吉祥的賽馬盛事。



廣州從化馬場10月開鑼 與本港兩馬場組成「黃金三角」

廖長江在訪問中表示，今年最令人期待的運動盛事之一，是馬會廣州從化馬場10月舉辦常規賽馬賽事。他形容屆時從化馬場聯同跑馬地馬場及沙田馬場組成「黃金三角」，協作推動大灣區賽馬旅遊，同時助力內地馬匹運動及馬產業發展，為國家作出貢獻。

他希望從化馬場啟用後，帶動當地旅遊經濟，表示馬會一直配合國家規劃，尤其是馬產業發展，並致力將大灣區發展成為馬產業基地，以及中國馬產業進軍國際的基地，當中除了育馬，還包括馬術運動。

從化馬場預計2026年10月開始舉辦常規賽馬賽事。（馬會圖片）

對於馬會未來的慈善工作，廖長江寄語說：「希望我們做得好。我們做得好，對香港的貢獻才會更大，亦意味着有需要的人能夠得到馬會的幫助。……我們是非牟利機構，馬會賺的錢不是為了馬會本身的利益，而是整體香港的利益。」

