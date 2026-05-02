柴灣市政大廈天台積水多日　街坊憂變生蚊池　食環稱渠孔塞已清理

柴灣市政大廈近日被發現天台積水為患。有街坊指該處的積水「半個月都唔退，冇人清理」，不滿為何「可以容忍污水積聚」。不少街坊表示憂慮，擔心會造成蚊患，「呢啲根本係大型生蚊水池，唔怪之得呢排咁多蚊」。



食環署回覆查詢指，該大廈天台一排水渠孔被沙石阻塞，經建築署人員清理後已回復正常。署方人員在場視察期間，未有發現蚊患，已施放蚊沙作預防措施。



有街坊發現柴灣市政大廈天台積水為患。（Poon Yin Ming@Facebook）

街坊稱天台積水半個月

有街坊在Facebook專頁「柴灣人柴灣事」發文，指柴灣市政大廈「養咗個魚塘，係養蚊㗎！」，又指「唔怪得柴灣咁多蚊患」。該名街坊又指該處積水「半個月都唔退，冇人清理，出猛陽光啲水又臭！」，質疑市政本應維護社區清潔，為何可以容忍污水積聚。

有街坊發現柴灣市政大廈天台積水為患。（Poon Yin Ming@Facebook）

從其分享的照片可見，柴灣市政大廈天台幾乎整個範圍都有污水積聚，水面可反照出天空及附近建築物，地面上亦有少量雜物。

有街坊見狀留言指「唔怪得之對面個公園咁多蚊」，「呢啲根本係大型生蚊水池，唔怪之得呢排咁多蚊」，亦有人提議向食環署反映，指「7樓食環署寫字樓，直接同佢哋講」。

食物環境衞生署。（資料圖片）

食環署：已排走積水、施放蚊沙 巡查未見蚊患

食環署回覆查詢指，周四（4月30日）已聯同建築署人員到題述大廈的天台視察，發現天台一排水渠孔被沙石阻塞，導致雨水積聚，經建築署人員清理後已回復正常，積水亦已排走。

食環署又指，署方人員在場視察期間，雖未有發現蚊患，已施放蚊沙作預防措施。根據紀錄，以往並沒有接獲相關投訴。