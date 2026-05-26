誘蚊器指數爆升　9地區逾20%　馬鞍山32.8%　食環近兩周發15檢控

食環署今日（26日）公布5月份第五批白紋伊蚊誘蚊器指數，有9個監察地區的誘蚊器指數超過20%，其中馬鞍山的蚊器指數最高，達32.8%。



署方指，在過去兩星期，共向地盤、公園、公共屋邨、私人屋苑等場地的管理公司或負責人提出15宗有關蚊子滋生的相關檢控，及發出42張要求移除積水或積水容器的法定通知書。



圖示食環署署長吳文傑（左一）聯同立法會議員陳克勤（左二）到沙田區大圍了解當區的控蚊工作，並視察署方人員使用大型超低微量噴霧器以霧化處理方式殺滅成蚊。（政府新聞圖片）

食環署署長吳文傑（左一）聯同立法會議員陳克勤（左四）到大圍了解當區的控蚊工作，並聽取署方人員講解如何利用無人機識別潛在蚊子滋生地。（政府新聞圖片）

食環署大圍以無人機找出潛在蚊子滋生地

食環署今日（26日）公布五月份第五批白紋伊蚊誘蚊器指數，有9個監察地區的誘蚊器指數超過20%，包括九龍灣、深水埗及石硤尾、上水、將軍澳東、將軍澳北、馬鞍山、何文田、大圍和馬灣及深井。其中馬鞍山的蚊器指數最高，達32.8%。

食環署署長吳文傑今日下午到大圍視察該區加強防控蚊患的工作，包括以無人機找出潛在蚊子滋生地、利用大型超低微量噴霧器以霧化處理方式殺滅成蚊、設置新型捕蚊器等，並到訪區內學校及公共屋邨。

經控蚊後，大圍誘蚊器指數由5月份第一階段錄得46%，至最新回落至24.2%。食環署指，會持續保持警覺，並聯同各相關部門及持份者協力做好防治蚊患工作。

食環署署長吳文傑（右二）聯同立法會議員陳克勤（右一）到沙田區大圍了解當區的控蚊工作，並聽取署方人員講解新型捕蚊器的成效。（政府新聞圖片）

4月氣溫偏高雨量多利蚊繁殖 5月雨量增加推高指數

署方指，今年4月的平均氣溫和雨量較去年同期為高，有利蚊子生長和繁殖，因此今年誘蚊器指數上升的情況較早出現。而隨着5月雨量增加，預期誘蚊器指數會進一步上升。整體而言，今年誘蚊器指數的趨勢與過去幾年相若。

因應近月誘蚊器指數上升，食環署已在全港各區加強防控蚊患工作，包括巡查地盤、公園、公共屋邨、私人屋苑和蚊患情況較高的地點。在過去兩星期，食環署共向該等場地的管理公司或負責人提出15宗有關蚊子滋生的相關檢控及發出42張要求移除積水或積水容器的法定通知書。