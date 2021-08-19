香港運動員於2020東京奧運取得歷史佳績，全民運動的熱潮並未冷卻！近日領展於旗下商場TKO Spot打造全港最大空中戶外運動體驗場地，在佔地逾4.2萬呎的「將軍競技場」內，平衡車、滾軸溜冰、網球等不同類型的運動可以同時進行，人人都可化身不同運動項目的「大將軍」落場挑戰，享受運動的樂趣、鍛鍊強健體魄之餘，同時亦將運動融入社區。



TKO Spot是將軍澳區內唯一以健康生活及文化作定位的商場，為延續奧運的運動熱潮，早前完成翻新的商場三樓戶外區域，將打造為全港最大型的空中戶外運動場地「將軍競技場」。場內劃分四大運動體驗區域，包括「車神大道」、「球山球海」、「鬆筋擂台」及「營營地」，並設置多個打卡位，又提供DECATHLON的不同運動用品供市民試用。

「車神大道」以紅色、藍色、綠色為主，賽道適合平衡車、滾軸溜冰等運動進行訓練或比賽，加入各式各樣的斜台及障礙物，亦會定期更換賽道，增加挑戰性和趣味。「球山球海」內設有小型足球場、籃球場及羽毛球場等設施，適合進行多種球類活動，以繽紛色彩及不規則的圖案設計，讓各類運動愛好者大顯身手。該區域同時設有以網球為主題的打卡牆，以超過1,500個網球拼湊出搞鬼的足球龍門陣，讓大家可大玩以網球製作的足球鬥射龍門

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「鬆筋擂台」則設有大型霓虹燈裝置，並提供逾3,000呎的草地區域，擺放多款輔助肌肉伸展的裝置，市民可以一邊運動，一邊打卡，該處還會定期舉辦免費瑜伽體驗，讓參加者暫時遠離都市繁囂，紓解壓力。至於「營營地」則放置多個露營帳幕及野餐帳篷，適合一家大小體驗露營生活，盡享天倫之樂。

此外，法國大型運動用品專門店DECATHLON於「將軍競技場」提供多款小童專用運動設施，包括籃球架、足球架、健身及瑜伽用品等，讓小朋友一次過接觸不同運動。店內亦有不同運動用品供運動用家體驗，更有運動大使提供運動知識及分享心得。而在子女玩樂的時候，父母可在特設的等候區內，使用DJI Osmo Action運動拍攝器材，記下小朋友放電時的動感一刻！

TKO Spot 「將軍競技場」



開放時間：上午11時至晚上6時

地點：新界將軍澳唐明街2號TKO Spot 3樓

