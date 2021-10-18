全球最型格社區排名出爐　西貢跑贏東京、上海以第9名上榜

每年Time Out生活指數調查（Time Out Index）都會收集來自全球49個城市的讀者意見，就其居住地的美食、酒吧、文化、夜生活、社區聯繫等作出評價；繼去年有「New Brooklyn」之稱的深水埗在「全球Time Out最型格社區」排行榜打入三甲後，今年西貢以第9名的姿態上榜。Time Out形容，西貢是有着其忙裏偷閒的慢活、逃離繁囂的綠林，以及提倡健康及可持續的生活模式態度獲選。而排名榜首的則是位於哥本哈根的諾雷布羅（Nørrebro）。



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疫情下不少人選擇到西貢郊遊，Time Out今年收集了27,000名讀者及各地城市專家的意見，再由編輯整合調查結果，香港的西貢在榜上排名第9。該雜誌形容，在西貢除了可以享受香港少之有少的多樣化生活模式，更可以每天都被海浪聲與眼前的翠綠山林包圍，也可以到海灘參與各種水上活動、參觀有機農場等；此外，HKwalls一年一度的街頭藝術節也為這個自然氣色濃厚的社區加以點綴，而今年藝術節以18幅精緻的壁畫為西貢添上繽紛色彩，令街頭藝術呈現的創意魅力在區內閃爍。

雜誌又建議在西貢渡過「完美一天」的行程，首先到萬宜水庫觀看日出，並欣賞碧綠的湖水，之後回到西貢市沿碼頭漫步、在Little Cove Espresso補充咖啡因，再到香薰蠟燭店BeCandle購物。最後可於米芝連粵菜餐廳六福菜館用餐，以及在西貢數一數二最古老的許姑娘家鄉茶粿品嘗傳統甜點。

是次評選中連同香港，共有八個亞洲城市有社區上榜，包括東京的代官山（Daikanyama）、新加坡的加東（Katong）、上海的徐匯區（Old Xuhui）等，而當中南韓首爾的鐘路三街（Jongno 3-ga）更是排名第三。至於排在榜首的是位於丹麥首都哥本哈根在湖泊北邊的諾雷布羅（Nørrebro），排第二的則是芝加哥的安德森維爾（Andersonville）。