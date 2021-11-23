東荃灣工業區交通長年擠塞　運輸署稱可接受　區議員：唔好卸責

東荃灣工業區的交通擠塞問題存在多年，對居民造成困擾，今日（23日）荃灣區議會討論相關事項。區議員陸靈中早前提交文件，形容擠塞問題與早年規劃有關，即使警方加強對違例泊車及上落貨執法，亦難以改善問題，促請政府各部門聯手尋找對策。陸靈中亦不滿運輸署代表在會上形容目前的道路情況處於可接受水平，目前的道路情況處於可接受水平，直言「你喺朝早8、9點、11點落嚟睇吓，都一路響緊安，運輸署唔好卸責」。



東荃灣工業區的交通擠塞問題存在多年，對居民造成困擾，今日（23日）荃灣區議會討論相關事項。（呂凝敏攝）

區議員陸靈中表示，東荃灣工業區（即德士古道、楊屋道、橫龍街、馬角街及龍德街一帶）出現大塞車情況，多年來屢見不鮮，不耐煩的司機亦會不斷響安，對附近居民造成滋擾。陸靈中認為，交通擠塞問題源自早年規劃，政府自1961年將荃灣區發展為衛星城市（即自給自足的地區），自此荃灣以工業為主軸，並不斷急速發展，區內兩大工業區，即東荃灣工業區及柴灣角工業區，日間都面對因經濟作業而出現的不同程度交通擠塞。而東荃灣工業區的情況更複雜，三個住宅屋苑包括樂悠居、立坊及爵悅庭，置身於大片工業大廈區域毗鄰，以致將工業區帶來的問題，加諸在屋苑居民身上。

議會主席陳琬琛指，希望日後能安排會議，邀請警方、環保署、路政署、運輸署及其他相關部門商討如何解決擠塞問題。（呂凝敏攝）

陸靈中指，基於政府對工商業一直採取自由放任政策，故工業貿易署的規模亦比其他政府部門小，職權範圍不大，故沒有工廠地區分佈、貨倉數目、各單位編貨車出勤總次數、各工廠按車輛大小的停泊位及上落客貨位的數字。區議員黃家華表示，單靠警務處加強打擊違例泊車及上落貨車輛，無法根本地解決東荃灣工業區的塞車問題，需要不同部門之間協調。區議會主席陳琬琛亦指，希望日後能安排會議，邀請警方、環保署、路政署、運輸署及其他相關部門商討如何解決擠塞問題。

德士古道是位於東荃灣工業區的其中一條街道，經常交通擠塞。（資料圖片）

路政署代表在會上表示，目前署方正將荃業街一條通道改建成行車路，有關工程完成後，可讓12米或以下的車輛通過。而地政處代表則表示，工業區的交通擠塞問題並非處方的職權範圍。

運輸署：要求發展項目申請人提交交通影響評估

至於運輸署代表則表示，一向關注東荃灣工業區的交通情況及地區需要，亦會派員實地視察，不時提出改善及建議。根據署方的觀察，雖然不時有貨車佔用整條行車線上落貨及違例泊車，令道路出現行車緩慢的情況，但認為除非發生交通意外，否則一般不會出現嚴重的交通擠塞，目前的道路情況處於可接受水平。但署方亦會繼續檢視東荃灣工業區的交通狀況。在規劃方面，當區內涉及發展及重建項目，牽涉規劃及改劃土地用途，署方亦會要求項目申請人提交交通影響評估報告，供城規會及相關部門參考，亦會盡量爭取增設項目泊車位及上落客貨位數量，確保項目及工程不會對工業區造成負面的交通影響。

警務處荃灣區指揮官甘榮耀總警司（右）同意東荃灣工業區的交通擠塞是個積累已久的問題，今年9至10月，警方已在東荃灣工業區內不同街道，包括運隆路、馬角道及龍德道等，分別發出了135至320張不等張告票。（呂凝敏攝）

無法單靠警方加強票控解決擠塞問題

警務處荃灣區指揮官甘榮耀總警司同意東荃灣工業區的交通擠塞是個積累已久的問題，今年9至10月，警方已在東荃灣工業區內不同街道，包括運隆路、馬角道及龍德道等，分別發出了135至320張不等張告票。目前警方已在東荃灣工業區加強巡邏及嚴正執法，包括發出電子定額罰款通知書、利用流動攝影執法，以及拖走多次被票控阻塞交通的違泊車輛，以加強阻嚇性。他認為區內近年人口急升，亦有多項基建，坦言無法單靠警方加強票控而改善擠塞問題。

陸靈中認為，交通擠塞問題源自早年規劃。（資料圖片）

陸靈中認為擠塞問題源於規劃失當，以及土地用途不協調，對規劃署無派出代表出席會議表示強烈不滿。他亦不滿運輸署認為目前的道路情況處於可接受水平，「你喺朝早8、9點、11點落嚟睇吓，都一路響緊安，運輸署唔好卸責」。他亦提到雲龍工業大廈及安泰國際中心也是違例上落貨的黑點，要求警方加強打擊。

運輸署代表亦補充指，近年在東荃灣工業區開展了不少道路改善工程，包括灰窰角街至馬角街及橫龍街由雙程改作單程行車，龍德街亦加設24小時不准停車限制區等。當完成工程後，署方會再檢視交通情況。