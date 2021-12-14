疫下性教育時數不足、內容沉悶　逾七成學生認為應教安全性行為

香港性教育質素一直為人詬病，無論是內容、時數多年來一直被批評有改善空間，面對疫情下各中學課時緊張，性教育再度被犧牲。為了解香港中學的性教育狀況，MWYO青年辦公室今年1月對此展開調查，從中學生的角度出發，了解他們對學校現時性教育課程的看法，從而為政府和學校提供切實可行的政策建議，讓性教育可以更貼近學生需要。



MWYO青年辦公室於今年1月至5月期間，在香港12間中學進行問卷調查，收回近5,516份來自中學生的問卷，亦邀請了一些老師進行訪談，了解中學生對現時學校性教育的評價、在性和兩性關係中最想學習的範疇，從而審視現時性教育不足之處。

MWYO青年辦公室於今年1月至5月期間，在香港12間中學進行問卷調查，收回近5,516份來自中學生的問卷，亦邀請了一些老師進行訪談，了解中學生對現時學校性教育的評價、在性和兩性關係中最想學習的範疇，從而審視現時性教育不足之處。（黎倩婷攝）

性教育時數每年少於兩小時 質素參差

研究員Justin表示，由於受疫情影響，所有中學在問卷調查期間正經歷全面或局部停課中，上課的時間大幅減少，超過8成受訪中學生表示，每年平均的性教育時數少於兩小時。Justin指，不少學校以往會在早會、周會期間舉行講座，但礙於課時緊張學校取消這些活動，對比1997年時教育局公布的指引，建議學校每年最少進行7小時的性教育課程，可見現時性教育時數嚴重不足。Justin亦指，性教育被歸類成全人教育、生命教育當中，在疫情前時數已時常被瓜分。

研究員Justin（右）指，不少學校以往會在早會、周會期間舉行講座，但礙於課時緊張，學校取消這些活動，對比1997年時教育局公布的指引，建議學校每年最少進行7小時的性教育課程，可見現時性教育時數嚴重不足。（黎倩婷攝）

Justin另指現時性教育的成效未如理想，有近四成學生認為學校老師（36%）及校外機構導師（45%）提供的性教育內容沉悶。Justin表示，老師和校外機構導師各有優勢，老師與學生的距離較近，可以即時回應學生的疑惑，談論性知識也不會太尷尬，另一邊校外機構提供的性教育講座內容質素專業、穩定，且內容經常更新，但有不少老師反映講座沉悶，學生難以投入。

要令學生更加投入，先要了解學生的需求及興趣， Justin認為學校在回應學生的需求上「不太理想」，大部份高中生均認為教學不足，以最多男生感興趣的自慰課題（33%）為例，有近8成（83%）學生「覺得教得唔夠」，就此建議學校在議題上的編配應跟從學生的興趣及期望而定。

研究也有描述中學生對現時教學模式及內容的看法，有近7成（71%）的受訪中學生認為性教育應教授更實用的知識，例如安全套的使用方法、應如何拒絕或同意發生性行為及如何進行安全性行為等。

Justin表示，只有約三成受訪者同意「增加對性行為的描述將間接鼓勵學生進行婚前性行為，不少文獻反映「其實有效嘅性教育係可以推遲發生性行為的年齡，及鼓勵使用安全措施。」，另有分別約六至五成的學生認為，性教育應以小班教學（59%）及男女分別（52%）進行，Justin解釋不少初中生正值青春期，難免會感到有點尷尬，因此建議學校取納意見，令學生可以更加暢所欲言。至於發生安全性行為的觀念上，Justin表示香港中學生的觀念尚算正確，有近8成（79%）初中生及9成（89% ）高中生會選擇男用安全套進行安全性行為，可有效減低傳播性病的風險。

研究機構促釐清「同意發生性行為」的法律定義

就著以上幾個觀察結果，另一研究員Angus表示，不少老師反映有時都想聘請校外機構為學生進行性教育，但奈何學校經費不足無法實行，因此促請政府為學校提供更多性教育經費，可將性教育納入「優質教育基金」，同時為老師提供性教育培訓，令他們可以隨時解決學生在性方面的疑惑。

研究員Angus表示，不少老師反映有時都想聘請校外機構為學生進行性教育，但奈何學校經費不足無法實行，因此促請政府為學校提供更多性教育經費，可將性教育納入「優質教育基金」。（黎倩婷攝）

Angus亦表示，政府應每五年更新學校性教育的指引，因現時指引的並不詳盡；在法律上亦應釐清「同意」的定義，因應研究發現有四分之一（25 %）高中男生在「性許可」上感到模糊，即同意在談戀愛時，其中一方即使不情願時，亦應滿足另一方的親熱要求，因此Angus認為應將相關觀念納入相關指引，建議有關部門可參考法律改革委員會在2019時的指引，「同意代表一個人如自由地和自願對涉及性的行為給予同意，並且有行為能力對涉及性的行為給予同意，即屬對涉及性的行為給予同意」。此外，Angus指政府應協助和要求學校制訂性教育的相關政策，例如性騷擾、性侵犯及未婚懷孕等。