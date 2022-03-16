市建局擬重置九龍城市政大樓　新綜合政府大樓初步設計曝光

市建局早前已透露，打算利用九龍城賈炳達道公園的部份用地，重置九龍城市政大廈等設施。市建局日前再提交文件，建議在公園興建一幢新綜合政府大樓，日後可無縫過渡，毋須暫停現有的市集活動及公共服務，減低對運作及服務的影響，估計可提供的社區設施面積將是現時的3倍。



市建局表示，新綜合政府大樓將採用「拾級而下」的設計概念。（文件截圖）

擬重置70年歷史醫局

市建局表示，新綜合政府大樓將可重置九龍城市政大廈、九龍城獅子會健康院及李基紀念醫局，而易地重置可讓現有街市及其他社區設施無縫過渡，故毋須暫停市集活動及公共服務。

資料顯示，現有的九龍城街市於1988 年啟用，座落於九龍城市政大廈，佔地約三層，並設有熟食中心，而市政大廈內亦有公共圖書館及九龍城體育館。至於九龍城獅子會健康院及李基紀念醫局，則分別在1960年代及1952年落成。

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不會高過九龍城廣場重建項目

市建局表示，新綜合政府大樓估計可提供的社區設施面積將是現時的3倍，除了重置鄰近現有社區設施外，將有條件容納更多新的社區設施，例如社區會堂、社會福利服務設施，及公共休憩和綠化空間。

市建局又指，大樓初步設計不會高於毗鄰九龍城廣場私人重建項目，擬議高度大約由主水平基準上80米至100米 。大樓將採用「拾級而下」的設計概念，不同樓層的綠化空間（如觀景平台、公共休憩空間等），會以階梯式設計融入賈炳達道公園。

至於賈炳達道公園將重整設施，例如如重新設計單車徑及緩跑徑的路線及範圍，亦會加強與美東邨的連繫，改善龍城區通往寨城公園的暢達性等。