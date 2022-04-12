元朗大球場斥逾15億重建　民政局︰升級成國際級足球場可辦亞冠盃

自1968年啟用、已逾半世紀歷史的元朗大球場，早於2013年公布重建計劃，惟一直未見下文，相關工程造價及時間表近日終曝光。民政事務局擬向財委會申請撥款逾15億元，包括重置一個符合國際標準的11人天然草地足球場，及符合世界田徑總會規定的 標準八線跑道和田徑場設施，座位亦由目前的近5,000個增至6,000個。

民政局指，元朗大球場重建後，可提升至滿足亞洲足協場地標準，成為繼香港大球場及旺角大球場以外，本港第三個可舉辦國際足球賽事的專用場地，亦可舉辦全港以至區域性大型田徑賽事，料撥款申請獲通過後，四年內完成工程。



民政事務局向立法會提交文件，交代重建元朗大球場主要工程建議方案，當局擬重置一個符合國際足球比賽場地標準的11人天然草地足球場；另包括一條八線400米長的跑道和其他田徑場設施，達至符合世界田徑總會的標準和規定。

新場館設6000座位 滿足亞洲足協舉辦亞冠盃場地要求

工程亦包括重置設固定上蓋的東西面看台及附屬設施，將設約6000個座位，並提供符合亞洲足協運動場規章要求，舉辦亞洲聯賽冠軍盃和亞洲足協盃球賽標準的附屬設施，包括多用途會議室、傳媒中心、傳媒工作區、記者招待會室、評述員室、電視轉播室、急救室及藥檢室。

元朗大球場重建方案亦會涉及洗手間、更衣室、控制室、辦公室、停車位及上落客貨區等重置工程。公眾泊車位將增至104個，包括四個旅遊巴泊位、七個輕型貨車泊車位、78個私家車泊車位和15個電單車泊位，另會美化元朗大球場與元朗游泳池之間的公共通道。

當局擬重置元朗大球場，當中包括一個符合國際足球比賽場地標準的11人天然草地足球場。（立法會文件）

現時球場基礎設施已逾50年歷史

民政事務局表示，元朗大球場不單是新界西主要體育設施，亦是舉辦香港超級聯賽場地之一，元朗區足球隊亦經常在香港頂級足球聯賽角逐，並以元朗大球場為主場，吸引眾多區內市民入場支持。

目前元朗大球場基礎設施已使用50多年，看台及附屬設施遠遠低於現時舉辦高水平體育賽事標準，而近年香港足球持續發展，本地球會相繼角逐亞洲足協賽事。若要舉辦亞洲足協認可賽事，球場須符合舉辦亞冠盃和亞洲足協盃的場地標準。

該局續指，目前本港只有香港大球場和旺角大球場符合亞洲足協場地標準，隨屯馬線通車，元朗大球場與市區的交通連接更便利，相信元朗大球場重建後，將會是舉辦亞洲足協認可國際賽事的合適場地 。

元朗大球場不時舉辦港超聯賽事，元朗區足球隊亦以元朗大球場為主場。（資料圖片/ 袁志浩攝）

當局指，元朗大球場重建後，可提升至亞洲足協標準，成為繼香港大球場及旺角大球場以外，本港第三個可舉辦國際足球賽事的專用場地，亦可舉辦全港以至區域性大型田徑賽事。（立法會文件）

重建工程目標在四年內完工

民政事務局續說，元朗大球場亦是新界西區內學校舉辦陸運會的主要場地。重建後可舉辦全港以至區域性大型賽事，平時則可開放予市民作緩步跑、田徑訓練和其他運動之用。

當局預算工程計劃費用約為15億2,700萬元，並將在財委會批准撥款後展開工程，目標是約在四年內完成。局方指，已諮詢元朗區議會轄下的地區設施管理委員會，獲普遍支持。當局計劃在諮詢工務小組委員會後向財委會申請撥款。