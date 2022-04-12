元朗大球場斥逾15億重建　民政局︰升級成國際級足球場可辦亞冠盃

撰文：陳淑霞
出版：更新：

自1968年啟用、已逾半世紀歷史的元朗大球場，早於2013年公布重建計劃，惟一直未見下文，相關工程造價及時間表近日終曝光。民政事務局擬向財委會申請撥款逾15億元，包括重置一個符合國際標準的11人天然草地足球場，及符合世界田徑總會規定的 標準八線跑道和田徑場設施，座位亦由目前的近5,000個增至6,000個。
民政局指，元朗大球場重建後，可提升至滿足亞洲足協場地標準，成為繼香港大球場及旺角大球場以外，本港第三個可舉辦國際足球賽事的專用場地，亦可舉辦全港以至區域性大型田徑賽事，料撥款申請獲通過後，四年內完成工程。

民政事務局向立法會提交文件，交代重建元朗大球場主要工程建議方案，當局擬重置一個符合國際足球比賽場地標準的11人天然草地足球場；另包括一條八線400米長的跑道和其他田徑場設施，達至符合世界田徑總會的標準和規定。

新場館設6000座位　滿足亞洲足協舉辦亞冠盃場地要求

工程亦包括重置設固定上蓋的東西面看台及附屬設施，將設約6000個座位，並提供符合亞洲足協運動場規章要求，舉辦亞洲聯賽冠軍盃和亞洲足協盃球賽標準的附屬設施，包括多用途會議室、傳媒中心、傳媒工作區、記者招待會室、評述員室、電視轉播室、急救室及藥檢室。

元朗大球場重建方案亦會涉及洗手間、更衣室、控制室、辦公室、停車位及上落客貨區等重置工程。公眾泊車位將增至104個，包括四個旅遊巴泊位、七個輕型貨車泊車位、78個私家車泊車位和15個電單車泊位，另會美化元朗大球場與元朗游泳池之間的公共通道。

當局擬重置元朗大球場，當中包括一個符合國際足球比賽場地標準的11人天然草地足球場。（立法會文件）

現時球場基礎設施已逾50年歷史

民政事務局表示，元朗大球場不單是新界西主要體育設施，亦是舉辦香港超級聯賽場地之一，元朗區足球隊亦經常在香港頂級足球聯賽角逐，並以元朗大球場為主場，吸引眾多區內市民入場支持。

目前元朗大球場基礎設施已使用50多年，看台及附屬設施遠遠低於現時舉辦高水平體育賽事標準，而近年香港足球持續發展，本地球會相繼角逐亞洲足協賽事。若要舉辦亞洲足協認可賽事，球場須符合舉辦亞冠盃和亞洲足協盃的場地標準。

該局續指，目前本港只有香港大球場和旺角大球場符合亞洲足協場地標準，隨屯馬線通車，元朗大球場與市區的交通連接更便利，相信元朗大球場重建後，將會是舉辦亞洲足協認可國際賽事的合適場地 。

元朗大球場不時舉辦港超聯賽事，元朗區足球隊亦以元朗大球場為主場。（資料圖片/ 袁志浩攝）
當局指，元朗大球場重建後，可提升至亞洲足協標準，成為繼香港大球場及旺角大球場以外，本港第三個可舉辦國際足球賽事的專用場地，亦可舉辦全港以至區域性大型田徑賽事。（立法會文件）

重建工程目標在四年內完工

民政事務局續說，元朗大球場亦是新界西區內學校舉辦陸運會的主要場地。重建後可舉辦全港以至區域性大型賽事，平時則可開放予市民作緩步跑、田徑訓練和其他運動之用。

當局預算工程計劃費用約為15億2,700萬元，並將在財委會批准撥款後展開工程，目標是約在四年內完成。局方指，已諮詢元朗區議會轄下的地區設施管理委員會，獲普遍支持。當局計劃在諮詢工務小組委員會後向財委會申請撥款。

半世紀元朗大球場重建工程招標　料2025年完工　座位數目增至6000大球場重建未有定案　座位數字或再變　區議員狠批顧問公司大球場重建計劃看台大縮水　研究增建辦公空間解奧運大樓爆滿香港大球場重建轉型至公眾運動場　4萬座位縮至9000個　對外開放港超聯｜黑山伊巴實力打破年齡界限　質問足總：何不多踢大球場？
元朗
港超聯
你可能感興趣