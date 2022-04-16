種族共融組織於灣仔伊斯蘭中心辦疫苗日 34人完成接種

少數族裔人士因言語不通等，疫情下遇到不少困難，其中亦包括預約打疫苗。有機構今日（16日）在灣仔的愛群清真寺暨林士得伊斯蘭中心，請來醫生為市民免費打疫苗，灣仔區民政事務處也有派代表出席活動，全日有共約30多人完成接種，當中大部分是打第一針的小朋友，也有不少長者前來打第四針，惟另有數十人，到場後才被告知曾「中招」或打針間隔未夠，無奈只能折返。



今日（16日）在灣仔的愛群清真寺暨林士得伊斯蘭中心，種族共融教育及福利協會請來醫生為市民免費打疫苗，灣仔區民政事務處也有派代表出席活動。（白俊達提供圖片）

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70人申請打針只有34人合資格

印度裔港人、種族共融教育及福利協會創辦人白俊達繼早前在東涌、錦田等舉辦疫苗日外，今日(16日)又在灣仔的愛群清真寺暨林士得伊斯蘭中心幫助市民接種。他表示，本來預計會有約70名參加者，惟再三詢問之下，發現不少人曾於近期確診、或接種上一劑疫苗的時間太近，因此最後只有34人完成接種。

白俊達又指，今日活動中繼續發現非華裔人士對防疫安排有誤解，例如有人全家確診，申報時卻只填了自己的身份證號碼，沒有為家中小孩申場報。他指，他未來計劃繼續在不同地區、伊斯蘭學校等舉辦疫苗日，而就復課後天天快測、少數族裔和基層家庭感到難以負擔，白俊達表示今日亦有向灣仔區民政事務處的代表反映難處，希望政府能考慮每三日一次、或是向學生派發快測包的安排。