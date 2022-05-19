研究指47%男士「從來不談論自慰」　全球首條男性自慰熱線推出

大眾普遍認為男性之間對性的話題不會羞於啟齒，惟德國男性成人品牌一項全球研究發現，有47%男士「從來不談論自慰」，為了鼓勵男士對他們的性健康進行更開放的對話，該品牌於今日（19日）七個不同國家或地區包括香港推出世界上首條男性自慰諮詢熱線。



德國男性成人品牌一項全球研究發現，有47%男士「從來不談論自慰」。（Arcwave提供圖片）

德國男性成人品牌Arcwave早前作出一項全球研究，訪問了來自17個國家或地區共7,244名男性，了解他們談論自慰的習慣。約三成受訪男士表示，與伴侶談論自慰話題最自在，約兩成受訪男士則表示與朋友談論相關話題感到自在，另有5.6%受訪人士指與專業醫生談論自慰感到自在，惟有47%受訪男士表示，自己從來不與人談論自慰問題。

德國男性成人品牌Arcwave早前作出一項全球研究，訪問了來自17個國家或地區共7,244名男性，了解他們談論自慰的習慣。約三成受訪男士表示，與伴侶談論自慰話題最自在。（《單戀原聲帶》劇照）

Arcwave性賦權主管Johanna Rief形容，自慰在全球所有性別認同上仍是一個禁忌，但在過去10年，女性賦權運動主導了圍繞自慰對健康及身體益處的討論。她認為開闢這種與男性性別認同有關的新溝通熱線，可幫助男士培養一種類似自慰的心態，「令他們更加關注與健康相關的事情，但又同時感到很有趣。」

德國男性成人品牌Arcwave早前作出一項全球研究，訪問了來自17個國家或地區共7,244名男性，了解他們談論自慰的習慣。（《大叔的愛》劇照）

熱線提供養成健康自慰習慣技巧

性學專家及教練Sara Tang表示，自慰對生理及心理都有很多好處，「自慰可以促進更好的睡眠，減輕疼痛，降低血壓及增強免疫系統。」她形容自慰亦是一種很好的情緒增強劑，因為性高潮會令體內釋放一種令人感覺良好的神經化學物質，更有助舒緩壓力及焦慮感。

Sara Tang表示，面對疫情、社會狀況及沉重的工作壓力，研究結果顯示香港的心理健康水平亦正受到影響，而男性受到的影響比女性大。她認為設立自慰熱線可幫助男性以匿名方式發掘有關這個話題的新資訊，令他們更有可能接觸到這個「禁忌」話題，可支持更多香港男性將自慰作為一種自然、健康的方式來尋找愉悅感及改善他們的心理健康。

香港的男性自慰諮詢熱線電話號碼是5801 6768。致電熱線時，會收到一個菜單提示，供致電者選擇希望接收的信息類型，菜單會因應致電者所在的國家或地區有所分別，但全部是包括養成健康自慰習慣的技巧、自慰與性之間的聯繫等，男性還可以選擇留言，將可獲得其所在國家或地區的性健康專業人士的聯繫方式。