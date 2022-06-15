大潭篤原水抽水站員工宿舍群將活化成生態校園　料2028年落成

擁有過百年歷史的法定古蹟「大潭篤原水抽水站員工宿舍群」將復修及活化成生態校園「Earth Campus」，為3至8歲學童提供約150個學額（初步擬定為PN至K3級別），料2028年落成。



大潭篤原水抽水站員工宿舍群被納入第六期活化歷史建築伙伴計劃，建築同時具有中式及西式的建築特色。（資料圖片/張浩維攝）

翻新活化工程是政府「活化歷史建築伙伴計劃」第六期活化計劃的重點項目，預計2028年落成。Earth Campus的校舍將採取「最小干預」及「可還原」的設計原則，保留法定古蹟的原貌。

「Earth Campus」由Lifewire《護‧聯網》與提供海洋科學課程及共融教育的本地國際學校港灣學校合辦。Earth Campus鄰近大潭水務文物徑，適合建立公共空間，亦會舉辦開放予公眾參與的休閒及文化活動，包括導賞團、與大自然有關的活動、身心靈健康課程及藝術音樂活動等。

校舍將設有水務展覽館及導賞團

校舍建成後將設有水務展覽館，展示本港的供水歷史及大潭篤原水抽水站員工宿舍的歷史價值。此外，擬建的新附樓屋頂設有觀景台，讓公眾可以觀賞原水抽水站的整個立面及周邊環境，以及提供公共活動及展覽空間。項目落成後，校方將提供導賞團，讓市民了解大潭篤原水抽水站員工宿舍及周邊地區的建築歷史價值，以及其古蹟群的活化過程。項目亦會非政府組織合作，向弱勢家庭及邊緣青少年在內的對象提供就業機會。