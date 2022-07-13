23歲工商管理系畢業生任殯儀策劃師　逾越生死為業界帶來新氣象

經歷了兩年多的新冠疫情，我們聽得最多的就是「人生無常，珍惜當下」。第五波疫情至今的累計死亡已超過9,200人，在確診人數最高峰的時候，家屬甚至未能與病人親身道別。有一種職業總是帶着神秘感，一般來說我們日常都不會接觸到，除非身邊有親人離世。他的職責，是為逝者畫上人生的句號；他的希望，是幫助家屬在哀傷之中尋找安慰；他的名字叫Frankie，今年23歲，是一名殯儀策劃助理。

撰文： MWYO青年辦公室傳訊經理黃清兒



很多人聽到殯儀策劃師這個職業都感到好奇，但由於經常接觸死亡，並不是人人都可以接受。殯儀策劃師其實是一項專業，而且有專門的課程讓有志投身殯儀行業人士就讀，除了教授基本殯儀知識，行業道德操守與禁忌，同時亦培養學員的正確工作態度和責任心。

今年23歲的 Frankie，是一名殯儀策劃助理。（MWYO提供圖片）

在熙來攘往的深水埗街頭，一輛靈車悄悄地停泊在路邊，Frankie加快了腳步，一邊整理袋中物品，一邊喃喃地道：「我哋而家去葵涌殮房，幫一個先人做火化。」打點妥當後，Frankie登上靈車展開忙碌的一天。 靈車抵達殮房，仵工從靈車裏緩緩抬出一副靈柩。Frankie手執文件走進了辦公室，過了半晌才走出來，「頭先做咗認領遺體手續，而家仵工就會喺裏面幫遺體化妝，因為佢（逝者）嘅屋企人唔喺香港，所以我會全程代辦後事。」

Frankie大學畢業後加入殯儀業，每天見盡生死，他說自己早已習慣，但是家人就有不同看法。（MWYO提供圖片）

面前這個大男孩談吐老成，差點令人忘記，他今年只有23歲。 Frankie憶述中學時期經常做義工，總盼着長大以後可以服務社會。在大學期間，Frankie修讀工商管理，偶然認識了社會企業的運作概念，他認為社企既可賺錢、又可以貢獻社會，於是便毅然加入了一間殯儀社企當實習生，他淡然的道：「很多老人家生前需要義工協助，其實佢哋死後亦需要別人關心。」

如同文青小店的長生店 「一切從簡」亦可以揀

這間社企叫做「一切從簡」，其名字也有特別意思。Frankie耐心地解釋：「呢個『簡』字，係指簡化某啲程序，但並唔係簡陋，係簡約並且莊嚴。家屬喺過程中，亦可以選擇、可以『揀』，例如唔同嘅棺木，或者不同殯儀產品，壽被、壽衣，甚至骨灰盅，都有唔同選擇。」

這次實習給他的寶貴經驗，讓他更清楚未來的工作規劃。大學畢業後，Frankie正式加入殯儀業，每天見盡生死，他說自己早已習慣，但是家人對他的工作就有不同看法，「我爸就無太大意見，但係反而我媽就比較忌諱啲傳統嘢，所以我就無同佢講，但係我覺得而家的工作好有價值、亦都好開心，所以我會選擇做落去。」

「這裏是一個承載眼淚的地方！」

「一切從簡」位於文青小店林立的深水埗，這裏的環境與擺設跟一般長生店也很不同，比較像文青小店，並且以書店的形式去開放，疫情爆發前會讓客人到店內閱讀。「我哋亦都成日講，呢度係一個可以承載眼淚的地方，我哋想營造一個好嘅環境，令到屋企人放心同我哋講佢哋的故事，或者抒發佢哋的感受。」

辦公室的入口旁邊放着一副棺木，藍綠色的棺身加上點點花紋圖案，跟傳統的棺木也大有不同，Frankie娓娓道出棺木的故事，「呢個棺木係澳洲品牌，全部都係用環保物料製成，而家屬亦都可以tailor made畫作繪畫喺棺木上，好似一份禮物咁樣送俾先人。」

殯儀業一向予人古老、神秘的印象，但是初生之犢透過創意和膽識，加上細膩心思，令這個傳統行業悄悄起了變化。Frankie也同意殯儀業都需要新血加入，年輕人可以為行業帶來新的動力。即使有人會覺得這樣是屏棄了傳統元素，但是他認為傳統和現代的概念，其實可以mix and match（結合），亦是年輕人能為行業帶來的新衝擊。

辦公室的另一端裝了一組又一組木架，這裏是Frankie最喜歡的角落。「呢度有好多新式殯儀product（產品），同時表達到原來殯儀產品都可以融入屋企。」 木架上有各適其適的產品，有些小擺設，透出點點燭光；也有人氣偶像歌手的歌曲宣傳品；當然還有大大小小、不同顏色的骨灰盅，有的更可以放相片。「由（遺體）火化、撒灰到上位，呢個過程要幾個月，對屋企人嚟講可能過得好快，咁其實佢可以保留少少骨灰喺屋企，幾年之後，佢覺得OK，情緒過渡到咪再攞去撒灰囉。」

Frankie決定以殯儀業作為畢生志業，未來希望為行業帶來更多突破。 （MWYO提供圖片）

曾處理屍體發現案 盼助家屬走出悲哀

採訪的第二天陽光明媚，Frankie在屯門乘了一個多小時的巴士，來到了曾咀靈灰安置所為兩位先人上位及撒灰。他曾經陪伴不少孤苦無依的老人家，走完人生最後一哩路。有時候，他到曾咀工作也會去探望這些老朋友。「曾咀這邊灰塵多、比較潮濕，石碑很容易沾上灰塵，我見到都會抹吓。呢個婆婆係我初入職接觸的個案，係醫務社工轉介，因為屋企人都唔係好識得處理，所以由出殯到上位，我都有幫手跟進，又因為佢屋企人成日唔喺香港，所以有時我都會嚟探下佢。」

Frankie的眼神帶着一絲無奈，年紀輕輕的他對死亡有着很深的感悟，「我好記得，有一次個案係屍體發現案，個先人已經喺屋企過咗身一段時間，送到去公眾殮房嘅時候，見到嗰個顏色已經變晒，而且都見到骨咁樣，咁我就會諗，我哋見到的時候，已經咁大反應，對屋企人、親屬嚟講，佢哋嗰個心情會係點樣呢？呢個就會令我反思，可以繼續點樣幫手，啫係可能陪伴屋企人呀，或者可以喺同行路上做啲嘢。」

疫情下反思生命的脆弱

疫情至今，Frankie處理過不少因新冠病毒離世的遺體，他表示很多逝者都不一定走得安詳。在疫情期間，更因為種種防疫限制，連傳統的瞻養遺容儀式也成難題，家屬會顯得份外傷心難過。Frankie即使身心疲累，亦堅持多走一步，希望彌補家屬的遺憾。「我哋接觸到好多Covid的個案裏面，嗰個遺體最後個容貌都唔係太舒服啦，可能係眼皮鬆咗、個口開大咗，我哋盡量嘗試隔住個屍袋，都會幫手處理好嘅，但如果個容貌實在太唔理想呢，我哋盡量鋪咗壽被，先俾屋企人望囉。我哋亦都建議屋企人，喺未出殯、依然哀傷嘅時候可以寫吓心寫卡、小朋友又可以畫畫、摺紙，少少嘅藝術治療，可以抒發到佢哋嗰種哀傷。」

每天都跟死亡打交道，二十出頭的Frankie說已經找到了畢生志業，未來亦希望為行業帶來更多新突破，達致傳承和革新的目標。他認為，這些革新可能是從喪禮的規模或者儀式上突破，雖然喪禮裏面充滿着哀傷，但同時可以有開心的元素在內，不要讓以往一貫的想法去局限整個殯儀行業的發展；相反，你可以提出很多你有新的點子，只要你肯做並願意嘗試，永遠都會有革新的出現。

人生總有太多遺憾，我們很難想像一個23歲的年輕人，每天做着擺渡人的角色，為離開及留下來的人引路，讓淚水充斥的同時不要太過悲傷。疫情下逾越了生死，在走進彼岸前，願我們都懂得珍惜當下。