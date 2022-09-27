0+3｜皇巴站荒廢兩年半變植物園　過境巴禁區紙逾期1年半冇人理

港府昨（26日）起正式落實「0+3」入境免隔離檢疫，但中港全通關依然無期，當中皇巴士服務因應管制站旅客服務關閉，至今暫停服務逾2年半，皇巴總站亦告荒廢多時，站內多個候車區瘋長「墳頭草」，部分雜草高如成人，而皇巴士則泊在露天停車場任由日曬雨淋，部分車身禁區紙逾期一年半。有中港車客運業對中港何時通關不敢樂觀，「有（餐飲）行業話『0+3』檢疫係黎明前黑暗，我哋黑暗咗好耐，連啲光都未睇到。」他促請政府提供支援，否則通關後由零起步，整個行業將無法調配人手配合未來激增需求。



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皇巴站雜草瘋長如「墳頭草」 人流暢旺變歸零

俗稱皇巴士的過境穿梭巴士服務，主要接載乘客來往香港落馬洲與深圳皇崗口岸，當中香港站點由新田公共運輸交匯處接載乘客上落，自皇崗口岸03年轉為24小時通關後，落馬洲管制站成為其中最繁忙的出入境通道之一，2019年疫情前出入口旅客人次達到2,400萬，但因應新冠肺炎疫情，港府2020年2月4日凌晨起關閉落馬洲管制站旅客檢查服務後，出入境旅客人次至今超過兩年半仍然「歸零」。

位於新田公共運輸交匯處的皇巴站，自關閉後一直無人理，現場所見，無論是收費服務櫃位或室內空調候車室仍然閉門深鎖，至於1區至5區的室外候車間，懷疑因長年累月沒有打理或途人經過，雜草從磚與磚之間隙縫瘋狂生長，部分仿如墳頭草般高過成人，長櫈亦脫漆露出鏽蝕表面，整個環境看似一個植物園多於是一個人流繁忙的上落客區。

部分巴士或小巴路線仍會在新田公共運輸交匯處落客，但人流不多，原本位於交匯處的男女公廁，因為人流劇減而用水馬圍封，暫停開放至另行通知，食環署改而在附近加設一對流動廁所供予公眾使用，有外判清潔工指公廁已經停用一段頗長日子，流動廁所的使用率亦不高，與疫情前使用率相比可謂差天共地。

皇巴士多個通行證逾期未續 車身積塵風吹雨打

皇巴士因為停止服務，全部停泊於皇巴站對面的順利達停車場，車身及擋風玻璃表面沾滿灰塵，車門長開以致枯葉飄進車廂內，部分車頭的過境車輛封閉道路通行許可證及禁區行駛證分別於2020年4月及12月過期後，便未有續期申請，任由在露天停車場範圍日曬雨淋，無了期等待中港重新開關的日子。

港粵直通巴士協會秘書長張劍平表示，中港跨境客運服務自2020年2月初便完全停頓，一千多輛直通巴及約一千輛跨車七人車便分散停泊在昂船洲、深圳灣及港珠澳大橋大橋等停車場封塵，直指即使實行「0+3」甚至「0+0」檢疫要求，只要一日不放寛中港完全通關，直通巴便不能重啟服務，「有（餐飲）行業話『0+3』檢疫係黎明前黑暗，我哋黑暗咗好耐，連啲光都未睇到。」

張指出另一值得擔心的地方，便是航空公司自落實「0+3」入境檢疫措施後，航班需求大增，但航空公司尚可在疫情期間維持部分運力，但直通巴服務歸零後，基層員工如司機、收票員等早已轉投其他服務業，一旦落實中港通關，直通巴人手由零開始，勢必要高薪搶人，憂慮既無法配合未來激增中港通關需求，又因加薪搶人而大大增加跨境客運公司的財政壓力，促請政府未雨綢繆，及早制定應變方案，包括透過防疫抗疫基金向業界提供資助，或延長柴油皇巴士服役15年期限的限制，避免「新車未落地營運就白白冇咗三年折舊期。」