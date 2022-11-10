跨代共製「疫情了結糖」　齊設計桌遊　長者：同年輕人擦出啲火花

世代之爭是大課題，老中青不同年代之間在價值觀上存不少矛盾。有地區長者中心舉辦兩年計劃，透過不同活動將長者及年輕人連線，除分享經歷與感受，兩代人更一同設計近年廣受年輕人歡迎的桌上遊戲，有長者笑言：「當中擦出啲火花，好開心就係年輕人都好尊重我哋意見。」



活動中，長者亦有與幼稚園學生一同製作數千粒「疫情了結糖」，派發予社區中不同人士。一位參加了活動的七旬伯伯指，透過活動更了解年輕人想法，亦有助與家中孫兒溝通：「𠵱家會用手偶同孫女講故仔，仲整埋手偶畀佢帶埋返學校玩。」相關計劃由社會福利署「老有所為活動計劃」資助，並獲得地區最佳計劃獎嘉許。



「長者精彩人生．愛暖社區」計劃設地壺球工作坊 製跨代共融桌遊

浸信會愛羣社會服務處大埔浸信會區張秀芳長者鄰舍中心2020年起舉辦為期兩年的「長者精彩人生．愛暖社區」計劃，涵蓋14項不同活動，包括地壺球及非洲鼓工作坊、製作跨代共融桌遊等。高級中心主任李家宜表示，計劃總義工人數達246名，活動參與人次則為4824，當中有中心長者義工及院舍長者等。

與中學及大學生設計人生桌遊 75歲婆婆：開心年輕人尊重老人家意見

75歲的談麗嫦曾參與設計桌遊活動，與中學及大學生一同設計以人生為主題遊戲：「（活動中）年紀最大就係我，最細得12歲。」過程中，她學習到與年輕人溝通：「同年輕人一齊研究及設計，好有滿足感，好開心係年輕人好尊重老人家意見。」麗嫦舉例指，該遊戲中原本設有多格醫院，如行到醫院的格數則要暫停一回，其後向年輕人反映意見後，改成只得兩間醫院：「可能一開頭係唔明白（彼此的想法），但講完就清楚晒。」

同年輕人一齊研究及設計，好有滿足感，好開心係年輕人好尊重老人家意見......可能一開頭係唔明白（彼此想法），但講完就清楚晒。 75歲長者談麗嫦

玩地壺球憶起從前「打波子」 七旬翁準備考地壺球導師牌

被稱為「華哥」的李涎華年屆73歲，過去兩年亦有參與計劃中的不同活動。他曾參與地壺球工作坊，笑言活動喚醒童真：「諗起以前細個打波子。」他又稱，因對地壺球愈學愈有興趣，故更準備考取導師牌。另外，華哥又曾在網上自學製作鳥結糖，與中心其他長者分享時大獲好評，中心職員建議他開班教授製作鳥結糖，亦為華哥所製的糖果改名做「疫情了結糖」。

華哥（右二）與太太一同參加手偶工作坊，親手製作手偶為孫女講故事。（李澤彤攝）

與幼稚園生製「疫情了結糖」 華哥：得到認同好有滿足感

華哥笑言，「疫情了結糖」製作班吸引不少幼稚園學生及其家長參加：「得到大家認同好有滿足感，咁多人歡迎更加有心機繼續整。」百足咁多爪的華哥亦與太太一同參加手偶工作坊，親手製作手偶為孫女講故事：「𠱁到佢好開心，仲整埋畀佢帶埋返學校同同學玩。」

77歲的伍詠雪與68歲海蘭一同參加非洲鼓工作坊，曾多次到幼稚園、院舍及學校表演。二人坦言見到小朋友觀看表演後的燦爛笑容，即十分感動，更令詠雪想起遠在美國的孫女：「好想帶個鼓去美國，教埋孫女玩。」

「愛。家。友」網絡ONLINE計劃教長者用平板電腦

至於香港聖公會竹園馬田法政牧師長者綜合服務中心舉辦為期一年的「愛。家。友 網絡ONLINE」計劃，透過運用智能機械人、流動網絡及平板電腦，鼓勵長者學習智能科技，並舉辦機械人運動會、攝影班及訓練營等活動。

71歲長者從前怕用智能電話：𠵱家起碼識用安心出行

71歲的江張添坦言，參加活動前對使用智能電話感到恐懼：「好驚㩒錯掣，又唔識用，試過搞到部機鎖咗，又要攞落中心搵人幫手。」他笑言現時熟習使用智能電話：「起碼識用WhatsApp聯絡，又識用安心出行。」

兩項活動同奪社署「老有所為活動計劃」地區最佳計劃獎

「長者精彩人生‧愛暖社區」及「愛。家。友 網絡ONLINE」兩項活動同樣為由社會福利署「老有所為活動計劃」資助，該計劃由1998年起透過撥款資助社會服務機構及地區團體等，舉辦關懷長者的活動。計劃每年亦會設頒獎典禮，而上述兩個活動，則同獲得地區最佳計劃獎。