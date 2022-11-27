深水埗舉辦心血管篩查　4成人上臂動脈硬度偏高　高血壓風險增

香港社區醫療教育服務協會，與深水埗居民聯會及深水埗民政事務處合作，在今年5月至今於深水埗區舉辦近40場心血管硬度檢測篩查，逾3,000人接受健康評估服務，結果發現約40%人士上臂動脈硬度指數（API）偏高，反映隨着年齡增長，血管彈性下降，增加未來患上高血壓的風險。



深水埗居民聯會理事長陳偉明表示，希望提升居民對保持身心健康的關注，定期作健康檢查。讓地區團體配合政府醫療發展藍圖，在社區層充分達致「預防勝於治療」。



香港社區醫療教育服務協會，與深水埗居民聯會及深水埗民政事務處合作，在今年5月至今於深水埗區舉辦近40場心血管硬度檢測篩查。（香港社區醫療教育服務協會提供）

香港社區醫療教育服務協會會長張漢明指出，本次社區檢查以測量中心動脈硬度指數（AVI）及上臂動脈硬度指數（API）來量度心血管硬度，反映参加者心血管健康狀況，提示市民患心血管病的風險。

檢查為3,048名社區人士進行量度，當中約30%人士兩項檢查處於正常水平。惟約9.8%人士的 中心動脈硬度指數處於高水平。約40%人士的上臂動脈硬度指數偏高，反映隨着年齡增長，血管彈性下降，增加未來患上高血壓的風險。年青人的上臂動脈硬度指數偏高，則有可能是受血壓變動、交感神經活動等生理因泰的影響；亦有可能是精神長期處於緊張狀態。

張漢明建議市民定期量度血壓，進行適度的帶氧運動以及減少攝取高脂、高膽固醇、高鹽分的食物，並進食足夠的蔬菜。又提醒市民保持身心健康，避免過度緊張。

陳偉明指出，希望通過與香港社區醫療教育服務協會及深水埗民政事務處的合作，將健康篩查及疾病預防的訊息帶入社區，讓居民受惠。長遠而言，提升居民對保持身心健康的關注，定期作健康檢查；讓地區團體配合政府醫療發展藍圖，在社區層充分達致「預防勝於治療」。