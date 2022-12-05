3鐵3路｜議員指將油隧道走線重疊　港府否認：接駁港島挑戰較大

政府正就「三鐵三路」初步方案展開公眾諮詢，當中包括擬議建造將軍澳綫南延綫，及發展連接油塘至將軍澳的「將油隧道」。有立法會議員今(5日)於港台《千禧年代》表示，將軍澳居民反對填海，憂會帶來空氣及噪音污染，盼港府可考慮興建高架橋或無軌列車等作替代；另一立法會議員則指，即將通車的將藍隧道已助分流東隧車流，認為將油隧道角色重疊。

港府代表指，將軍澳綫南延綫考慮將軍澳第137區未來人口增長，發展局本月底將公布該區發展規劃研究結果，否認將軍澳三條隧道走線重疊，強調可平均分布車流，且接駁至港島技術挑戰較大，相信興建將油隧道會較快到位。



發展局本月底公布將軍澳137區發展規劃研究結果。(資料圖片)

將軍澳第137區（左中間位置）鄰近將軍澳創科園及日出康城。 (資料圖片)

議員憂需進一步填海帶來空氣及噪音污染

當局初步研究興建「三鐵三路」，其中將軍澳於鐵路及道路均有涉及，包括將軍澳綫南延綫及擬興建連接油塘至將軍澳的將油隧道，當局現正進行初步技術及環境評估，預料明年第四季公布發展藍圖，交代時間表及確實走線。

立法會新界東南議員林素蔚指，將藍隧道工程已令將軍澳區沙塵滾滾，且早前已公布將軍澳第137區於10年後將發展5萬戶房屋，當區居民憂慮將軍澳綫南延綫工程涉及進一步填海，並帶來空氣及噪音污染，惟由於填海涉及範圍尚未公布，令居民身心受累，建議港府考慮時應顧及地區實際所需，若工程不影響景觀，或建造時間較短，則可及早公布釋疑。

林素蔚認為，港府應研究填海以外的替代方案，包括興建高架橋或無軌列車等，以接駁將軍澳綫南延綫及將軍澳第137區。她又指，擬興建的將油隧道，與即將通車的將藍隧道重疊，效善不大，「依家(將藍隧道)幾十秒已經去到油塘，角色存疑。」

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顏汶羽質疑建隧道往油塘理據

九龍東立法會議員顏汶羽則指，同意於將軍澳新增行車隧道，惟對其選址油塘則有所保留。他指將軍澳已有隧道往返觀塘，「點解仲要揀(落腳)油塘？油塘係好細社區，已經迫爆。」顏汶羽不認同將油隧道可分流東隧車流，認為即將通車的將藍隧道已可發揮作用，呼籲當局諮詢居民需要。鐵路方面，他指，將軍澳已迫爆，需思考如何疏導，又認為可將高架無軌捷運系統延至將軍澳或啓德，以完善交通網絡。

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運輸署：三條隧道照顧將軍澳不同地段居民

路政署鐵路拓展處處長魏漢華表示，初步建議將軍澳綫南延綫，由現時的康城站延至將軍澳第137區，將會視乎市民意見，以及工程可行性及環境效益等，審慎考慮如何推展。他又解釋指，由於第137區未來將有逾13萬人口增長，涉及的鐵路工程主要配合該區整體發展規劃，由於擬議鐵路站將建於地底，鐵路路軌需向下沉，始能接駁至第137區，故需要建造隧道入口及鐵路保護沿海設施，發展局今年底將公布該區發展規劃研究結果，當局亦會聽取意見，不排除任何方案，包括考慮輕軌或捷運接駁，但需視乎交通運輸需求。

運輸署助理署長梁世豪則稱，將軍澳三條隧道地理位置各異，以照顧當區不同地段居民需要，其中將軍澳隧道位置較偏向將軍澳北部；將藍隧道則較偏向南部，亦是六號幹線一部分，便利往來九龍西及將軍澳；擬議興建的將油隧道，則位處將軍澳中部位置，強調互無重疊，規劃上亦旨在平均分布車流。他又強調，當局現正收集公眾對走線及出入口位置意見。至於有否可能接駁至小西灣？他指交通走線規劃主要因應未來發展，亦要配合土地用途，但接駁至港島技術挑戰較大，相信興建將油隧道會較快到位。