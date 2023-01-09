灣仔新嘉美茶餐廳難抵加租下月結業　名物「超級漢堡」後會有期

屹立灣仔37年的新嘉美茶餐廳，今（9日）於社交平台宣布將於下月底結業。店內招牌名物「超級漢堡」以足料見稱，吸引不少街坊及食客慕名朝聖，不過，負責人透露，受業主加租所致，只能無奈告別。

不少食客湧往其結業帖文留言，並大嘆不捨，店方表示將稍事休息，再作未來去向。



會否東山再起？餐廳：稍作休息後再作打算

位於灣仔摩理臣山道的新嘉美茶餐廳今日凌晨於Facebook發帖，表示將營業至下月底，並感謝食客37年以來支持，「後會有期。」不少食客及網民紛紛留言表示不捨，又詢問未來去向。餐廳於留言中回應指，因業主加租遂需無奈結業，至於會否東山再起？餐廳則表示，稍作休息後再作打算。

新嘉美走傳統「茶記」路線，價格親民，政治立場鮮明，店內有被教育局裁定專業失德投訴成立的前中學通識及視藝科教師「VA Wong Sir」所繪的掛畫。

位於灣仔摩理臣山道的新嘉美茶餐廳屹立37年，一直是附近街坊的日常飯堂。(資料圖片)

「超級漢堡」是新嘉美的招牌名物。(新嘉美茶餐廳FB圖片)

「超級漢堡」日賣100個 標榜用手打美國牛肉製造

新嘉美的招牌名物「超級漢堡」使用手打美國牛肉製造，配料豐富，包括脆薯餅、煙肉、煎蛋、新鮮番茄及生菜等，新嘉美負責人去年接受傳媒訪問時曾指，「超級漢堡」日賣100個。新嘉美「元祖店」原名為嘉美茶餐廳，早在1968年在觀塘開業，經營至1984年結束，兩年後轉到灣仔現址開業，並經營至今。