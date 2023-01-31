兔年︱康文署北區公園、荃灣公園辦元宵綵燈展　2月7日前每晚亮燈

康文署今日（31日）起分別在北區公園和荃灣公園舉行元宵綵燈展，展期至2月7日，亮燈時間為每日下午6時至晚上11時。在北區公園舉行的新界東元宵綵燈展，以「春意盎然──花開・鯉躍・兔動」為主題；而在荃灣公園舉行的新界西元宵綵燈展，則以「福兔迎春，金貓報喜」為主題。



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在北區公園舉行的新界東元宵綵燈展，以「春意盎然──花開・鯉躍・兔動」為主題，透過有趣可愛的動物及色彩奪目的花鳥蟲魚造型燈組，帶出春回大地，萬物蘇醒，處處生機的信息，寓意新的一年充滿活力。燈展作品亦包括穿着華服的康文署吉祥物「活力仔」和「思文喵」燈組，與市民同賀新春，祝福市民身體安康，如意吉祥。

在荃灣公園舉行的新界西元宵綵燈展，則以「福兔迎春，金貓報喜」為主題，與市民迎春接福。除了「活力仔」和「思文喵」外，熊貓、兔子等動物亦為焦點作品，以祝願市民兔年健康富足。燈展特別加入「吉祥走橋」，以繽紛熱氣球點綴公園內小橋，讓市民體驗「走橋」的元宵習俗，象徵祈福驅災。此外，市民亦可在各燈展場地猜燈謎感受節日氣氛。

除以上兩個燈展外，香港文化中心露天廣場亦現正舉行市區春節綵燈展《兔來運轉‧花燈迎新禧》，製作糅合了寓意活潑跳脫的兔子、龍精虎猛的醒獅，以及農曆新年的應節食品和傳統點心的綵燈，為節日添上喜氣洋洋的氣氛。

燈展展期直至2月7日，亮燈時間為每日下午6時至晚上11時，費用全免。有關詳情可瀏覽癸卯年元宵綵燈展專題網站。