海盈邨春日花田千朵鬱金香下周盛放　漫遊深水埗8大賞花打卡位

長沙灣海盈邨的花園今日（22日）舉辦花藝活動「花滿荔盈」啟動禮，透過種植約1000朵鬱金香，預計於下周盛放，配合海棠花、繡球花及花藝裝置以打造春日鬱金香花田的打卡熱點。有關方面預計，鬱金香下周後期開花，觀賞期約由下周三（29日）至4月12日。



除了海盈邨，深水埗區內亦設置多個賞花地點及展示多款花藝裝置，配合深水埗民政處的春季特備項目「花深時節」，其中美荷樓「瑩若美荷」透過大型 LED 裝置投影各藝術畫面，市民大眾可前來打卡拍照，體驗深水埗的故事和創意。



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料觀賞期3.29至4.12 鬱金香開花後花海面積或擴大兩倍

海盈居民會主席黃永威預計，鬱金香約於一星期後開花，開花後可擺放觀賞約兩星期，即觀賞期大約由3月29日至4月12日。他又指，待鬱金香陸續開花後，花海面積有望再擴大兩倍。

海盈居民會「花深時節」特備項目 海棠花繡球花來自維園花卉展

是次活動配合深水埗民政事務處的春季特備項目「花深時節」，聯同海盈居民會舉辦。其中海棠花、繡球花及花藝裝置均來自維園花卉展覽，而鬱金香種子則由長春行保育基金捐贈約1000顆。

海盈居民會主席黃永威表示，花滿荔盈是深水埗「花深時節」其中一個社區的 活動，亦見到香港屋邨和社區的合作。」他亦相信市民大眾一同欣賞浪漫花園，打卡拍照留念可以放鬆情緒，促進社區和諧。

除可到海盈邨觀賞鬱金香花田，「花深時節」同時在深水埗區設置多個賞花地點，市民由即日起至5月31日，可遊訪多個賞花地點：

- 饒宗頤文化館



由即日開始至3月下旬，館內種植約數千朵五彩繽紛的鬱金香，並增設打卡牆。

- 美荷樓



美荷樓展出工業風車軚花藝設計及百家布花藝針織設計，百家布寓意窩心的祝福。另有「瑩若美荷」透過大型 LED 裝置投影各藝術畫面，市民大眾可前來打卡拍照，體驗深水埗的故事和創意。

- 桂林街及北河街隧道(近深水埗港鐵站)深水埗桂林街及北河街隧道，



近深水埗港鐵站出入口及路燈柱亦掛上五彩斑斕的花藝裝置。

深水埗桂林街及北河街隧道，近深水埗港鐵站出入口及路燈柱亦掛上五彩斑斕的花藝裝置。（由深水埗民政事務處提供）

- 九龍工業學校



展出工業風車軚花藝設計。

-香港扶幼會許仲繩紀念學校



學校師生、園藝師及深水埗民政專員黃昕然，合作設計賽車車呔，展出另有同學親手製作的四驅車，配合花藝裝飾。

- 元州邨



可賞杜鵑花。

- 南昌公園



黃花風鈴木。

由即日到 5 月期間，市民可以透過「花深時節 」Facebook 及 Instagram，用賞花路線打卡攻略地圖，漫遊深水埗區內多個賞花地點。」

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