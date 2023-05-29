將軍澳寶邑路穿過花叢橫過馬路情況嚴重　區議員促運輸署增設欄杆

橫過馬路易生意外，有西貢區議員表示，在將軍澳廣場外、寶邑路的位置，每日也有不少市民穿過路邊花叢，橫過馬路，形成安全隱患。該名區議員稱曾在區議會向運輸署反映，要求增設欄杆，惟未獲署方正面回覆，而該處附近將有過渡性房屋落成，會有過千人入住，擔心橫過馬路的情況會愈來愈嚴重，促當局盡快增設欄杆。



議員張美雄：每10分鐘有十個八個亂過馬路

西貢區議員張美雄指，在將軍澳廣場外與怡明苑之間、寶邑路的位置，每日也有不少市民穿過路邊的花叢橫過馬路，「每10分鐘都有十個八個人。」據他提供的圖片所示，該處已豎立「請勿在此橫過馬路」的告示牌，惟仍然無阻市民在花叢間的空隙走出馬路「走捷徑」到對面街。

張美雄指，該處以往有設置欄杆，但疑在2019年時因當局擔心有人會拆卸欄杆作其他用途，所以改為花叢。他續指，西貢區議會交通及運輸委員會於本月曾向運輸署反映該處橫過馬路的問題，並要求重新設置欄杆，惟署方當時以現有指引為由婉拒。

西貢區議員張美雄（中）表示，西貢區議會交通及運輸委員會曾向運輸署反映該處橫過馬路的問題，並要求重新設置欄杆，惟署方以現有指引為由婉拒。（資料圖片／呂凝敏攝）

過渡性房屋落成將增千人入住 憂情況惡化

張美雄提到，區議會曾聯同運輸署人員到現場視察，但署方人員只是稱會回去研究，至今並有進展，他批評署方反應緩慢，直言這個是涉及安全的問題，「花叢係阻唔到人行，有個窿，啲人愈行愈疏，擔心遲早出事。」

張美雄續指，該處附近在今年第二季會有過渡性房屋落成，料將有過千人入住，擔心橫過馬路的情況會愈來愈嚴重。他促運輸署短期內盡快增設欄杆，阻止行人橫過馬路，「分分秒秒都隨時出意外，加個欄杆避免人命傷亡，遲一日都好危險。」長遠而言，他建議當局可考慮增設天橋。