粉嶺中心地舖拆鋼筋牆惹恐慌　民建聯劉國勳引屋宇署指無即時危險

將軍澳日出康城首都一個單位7月初被揭發違規拆毁部分主力牆累街坊後，今日（11日）粉嶺中心B座與C座之間的地舖正進行裝修工程，並以風炮車拆牆，露出鋼筋，工程令大廈內停車場出現裂縫、大樓牆身出現批蕩剝落，憂變另一宗拆主力牆事件。



民建聯立法會議員劉國勳引述屋宇署表示，工程師到現場了解，相信不涉及結構牆，裂縫是因風炮機拆除地舖時震動所致。



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風炮機拆牆時震裂停車場

劉國勳表示，團隊收到市民反映，指粉嶺中心B座與C座之間的地舖正進行裝修工程，並以風炮車拆牆，居民擔憂會否影響樓宇結構。他們隨即到場了解情況，並聯絡法團與管理處到場視察並了解事件，包括裝修工程事前是否獲批，並了解被拆的牆是否主力牆等。

劉表示，今日下午約5時有屋宇署工程師到現場了解，他引述工程師指，檢查後評估工程拆去的牆鋼筋部分會比較少，相信不涉及結構牆，初步觀察沒有即時危險，而停車場出現裂縫，原因是風炮機拆除地舖非結構牆時的震動所致。

屋宇署要求租戶即時加建支撐，確保工程不會影響樓宇結構；亦建議上層停車場暫時不要泊車，直至修補好停車場裂痕才撤走加固支撐，以策安全。劉表示，法團亦要求不可再用風炮車拆卸，有關人士亦承諾不會再用。

他稱團隊會繼續密切跟進事件，包括與法團、管理處及屋宇署等保持密切聯繫。