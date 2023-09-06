92年歷史長洲戲院變身「打卡」新點9.7開業　宣揚長洲獨特文化

獲評定為三級歷史建築、有92年歷史的長洲戲院，經闊别26年後，將於明天（7日）以嶄新面貌開放予公眾使用。這幢歷史寶庫經過漫長的活化工程勘探、復修和規劃後，變身成為藝文生活空間，以至香港的全新地標，糅合歷史建築與當區文化社區脈絡，不僅可讓港人參觀與「打卡」，還可讓大家深入了解長洲獨有的傳統文化。



92年寶庫變身3,800呎藝文園區 蘊藏長洲獨有文化歷史

位於長洲新興後街120號的「長洲戲院多元文化園區」，於上月21日開始試業，今日（6日）正式進行開幕典禮，主禮嘉賓包括國史教育中心校長暨全國政協委員何漢權、中聯辦新界工作部副處長吳家浩、長洲文化有限公司執行董事及首席行政總監鄭俊威等。

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建成於1931年的長洲戲院，於1997年結業，經活化翻新後擴展至逾3,8000方呎園區，糅合長洲傳統活動與名勝、本地藝術文化、本地電影等多元化主題，發展成為包括「長洲文化館」、「啞鈴資訊中心」、「1931影棚」、「銀幕大笪地」在內的四大主題空間，勢必吸引不同年紀與背景的本地及外地遊客參與場內舉行的各式活動，深入了解長洲獨有的文化歷史傳統。

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