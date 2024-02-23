城巴氫能巴士｜周日率先行20號線啟德至長沙灣　上午11時首班開車

全港首架氫能雙層巴士將在本月25日（星期日）的上午11點，開始在城巴九龍區20號線投入服務，首航路線由啟德沐安街出發，途經新蒲崗、九龍醫院、油麻地，駛至尾站長沙灣海達公共運輸交匯處，車程長約35分鐘，而票價則維持在5.2元不變。城巴亦會在城巴手機應用程式特別標明到站的氫巴，讓市民在查看班次時，可同時選擇乘搭與否。



城巴營運及工程總監馮家輝表示，氫能樣辦巴士將在20號線運行約一個月，為市民提供每日多額外6至8個班次，同時現有的20線巴士班次亦會持續。他解釋選擇九龍區作試行路線，是因為該區路線平坦，且客量多，適合收集更多數據，如在不同天氣、交通狀況下對巴士營運表現的影響，以評估下階段擴展服務的路線和班次。



+ 7

乘車感覺：氫巴摩打取代引擎 較柴油巴士安靜和少顛簸感

在約半小時的車程上，據記者觀察，氫巴下層的後排座位被儲氫箱取代，令下層座位減少。氫巴上的引擎換成氫發電摩打，即使坐在後排座位，都不會有柴油巴士的引擎震動感、噪音和熱力，車廂大致上較柴油巴士安靜，新設計下採用的分體式冷氣亦更涼快，不過，如坐在冷氣對正下的座位，則會感到稍嘈吵。此外，氫巴行車時，亦較為平穩，沒有柴油巴士顛簸。

記者亦留意到氫巴上的每扇窗均有新安裝防曬窗幕，市民如覺得陽光刺眼，可拉下黑色簾幕遮擋太陽；而每個座位都有提供充電口，讓市民在車程途中都可用自携的充電線隨時充電。另外，氫巴車廂内部的燈光主要為藍白兩色，看上去頗具摩登科技感；而在巴士的每層樓梯亦有特別設置燈光，讓市民在晚上較暗的環境下都可看見梯級。

+ 14

城巴：安全性同石油氣的士無異 相信好快可以行隧道過海

馮家輝對氫能巴士的安全性感信心，他指出即將首次載客的樣辦車，已經在測試時行駛超過200公里，過程順利。再加上氫比空氣輕14倍，假如真的出現洩漏，都可快速消散在空中；而且車的系統設計先進，具有系統故障、濃度指標等的警號，如系統檢測到儲存的氫濃度超標，車亦會自動停止運作。因此他相信經培訓的司機皆可即時應對問題，「氫能車同石油氣的士嘅風險無異。」

惟現時法例仍禁止氫能車行駛隧道，因此目前的服務範圍主要都是九龍區，未能提供過海服務。不過，城巴補充表示，香港接下來的氫能發展策略已委託顧問公司做研究，相信在不久的將來，法例就會跟上現時氫吧的發展進度，容許氫巴駛至各個地方，「世界上有氫車嘅地方，都係會俾過隧道，香港法例好快會跟上。」

使用電解氫將氫轉為電和水 邊行邊「放水」

現時的氫巴使用使用電解氫，將在加氫站抽取的氫先儲存在車上，然後車上的摩打會將氫能轉化為電能和水，用電發動車輛，而轉化的水則會隨駕駛期間即時排除，行駛1公里大約會排1公升水。

城巴明年將同煤氣公司合作，直接從煤氣管道提取氫氣，將管道本身存在的45%氫加以利用，這將無需再額外購買氫氣。現時在九龍的加氫站每天可為5至10架氫巴加氫，而即將在港島落成的新加氫站則規模更大，可供提取500公斤氫，每天為10至12架氫巴加氫，城巴料屆時氫巴的服務規模將會比現時更大。

城巴：每次加氫可行400公里 期望2045年全換成新能源車

城巴在購入量產氫巴時，亦有額外購入5架電巴和5架柴油巴士作平行測試，更全面地比較不同巴士的性能作營運考量。不過，城巴對氫巴的性能表現具信心，相信會比電巴和柴油巴士優勝，因氫巴只需加氫10至15分鐘，就可行400公里，且氫的重量只有20公斤，可以為巴士騰出更多重量用於載客；而電巴則需充電2至3小時，才可行駛200至300公里，而且電池重達3噸，車身太重會讓巴士難以駛山路或爬坡上山，加上電巴開門關門都會流失大量電力，要經常充電，相信只較適合駕駛平坦且短程路線。

城巴期望在2045年將全車隊1,700架巴士換成新能源巴士，而氫巴行駛過程只排放水，沒有產生溫室氣體，配合政府2050年碳中和的目標，將可為市民提供更環保的綠色交通工具。

+ 7

經驗車長受訓一天即可上手：氫巴揸起上嚟更輕鬆

在車長培訓方面，負責今日駕駛，已有27年駕駛經驗的何車長，表示只受訓了一天便能上手，因他自2015年已開始駕駛電巴，而電巴的運作和氫巴相似，故無需在長時間受訓。

他亦表示，氫巴的油門和剎車都「踩得更順」，「揸起上嚟更輕鬆」，而且「新車設計更舒服」，不過他認為氫巴的油門反應速度更快更靈敏，故需「溫柔啲咁踩剎車」，否則車速會飆得頗快。