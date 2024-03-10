過渡房屋租戶獲賽馬會慈善基金辦興趣班　何永賢：望看到社會關懷

房屋局局長何永賢今午（10日）於Facebook撰文指，賽馬會慈善信託基金將動員多個現有計劃的合作夥伴，為過渡性房屋住戶提供短期的運動興趣班或活動日，期望未來不論在過渡性房屋或簡約公屋，都可看到「社會各界善心關懷的足印」。



何永賢又提到，個別新界過渡性房屋項目於早期面臨低入住率問題，如今整體入住率已平均高達95%。



興趣班包括健身、瑜伽、功夫、籃球、滑板等

何永賢在文章提到，副局長戴尚誠早前與過渡性房屋的營運機構舉行會議時，請來賽馬會慈善信託基金的團隊，並在會上介紹支援過渡性房屋舉辦體育活動。何永賢指，基金將會動員多個現有計劃的合作夥伴，為過渡性房屋住戶提供短期運動興趣班或活動日，包括健身、瑜伽、功夫、籃球、滑板等；亦有躲避盤等新興運動，以至水上安全工作坊，冀讓租戶有更多選擇。

▼3月10日 過渡房屋「喜盈」居民齊畫外圍璧畫▼



+ 19

新界個別過渡房屋入住率上升 平均達95%

何永賢又提到，個別新界過渡性房屋項目於早期面臨低入住率問題，如今整體入住率已平均高達95%。她續指，部分住戶曾擔心項目位置太遠，但入住後交通出行方便，故很快適應；而營運機構的支援、鄰舍關係建立等，「卻是無價的人生增值」。

何永賢表示，很高興看到越來越多人認同過渡性房屋社會價值，並感謝信託基金與多個機構為租戶作出安排。她期望未來不論在過渡性房屋或簡約公屋，都可看到「社會各界善心關懷的足印。」