東京街庫務大樓啟用　10政府部門設辦事處　附有勞工處招聘中心等

位於長沙灣東京街庫務大樓今日（12日）正式投入運作，除作為庫務署的總部，同時亦有超過10個政府部門會在大樓設立辦事處。大樓也設有社區設施，包括家庭醫學診所、長者日間護理中心、幼兒中心，以及勞工處的招聘中心，為市民提供不同的服務。



設計呼應區內作為紡織及製衣業中心歷史

庫務大樓今日（12日）舉行開幕典禮，財政司司長陳茂波在致辭時表示，庫務大樓的設計呼應長沙灣曾作為本港紡織及製衣業中心的一段歷史，亦採用了多項綠化及可持續發展的設計，獲得了多項建築獎項和認證，是名副其實的傑出綠色建築。

陳茂波又提到，綠色和可持續發展已經成為全球發展的潮流，而在今年的《財政預算案》提出了多項推動綠色城市的措施，包括推出太陽能發電建築先導計劃，探討在政府建築物幕牆應用太陽能發電技術，希望繼續踐行綠色發展的理念，加快香港邁向綠色未來的步伐。

超過10政府部門會在大樓設立辦事處

庫務大樓位於長沙灣東京街西三號，樓高22層，作為庫務署的總部，同時亦有超過10個政府部門會在大樓設立辦事處，包括審計署、選舉事務處、通訊事務管理局辦公室、政府資訊科技總監辦公室等。此外，大樓也設有社區設施，包括家庭醫學診所、長者日間護理中心、幼兒中心，以及勞工處的招聘中心，為市民提供不同的服務。

大樓鄰近長沙灣和南昌港鐵站，附近亦有巴士和小巴服務，方便市民前往。

出席開幕典禮的其他主禮嘉賓包括財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）朱曼鈴、庫務署署長張秀蘭、政府產業署署長馮建業及其他相關部門首長。