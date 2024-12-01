DSE報讀內地院校｜145院校參加　港考生須本月內報名　附報名連結

教育局提醒有意到內地升學的2025年香港中學文憑考試香港考生，內地高校招收DSE香港學生計劃今日起（12月1日）起接受網上報名，本月31日截止。今次有145所內地高等院校將依據DSE成績，擇優錄取參加2025年文憑試的香港學生。



報名網址——廣東省教育考試院網頁

參與院校名單

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網上報名 本月31日截止 須交身份證掃描副本

根據國家教育部公布有關2025/26學年文憑試收生計劃的具體安排，國家教育部已委託中華人民共和國普通高等學校聯合招收華僑港澳台學生辦公室，負責網上報名及審核，並委託中國教育交流（香港）中心承辦報名資格審核及招生宣傳等事宜。

本港教育局表示，文憑試收生計劃的報名及相關程序以網上形式進行。申請人須於本月1日至31日間，登入廣東省教育考試院網頁，在「報名報考」選項欄選擇「香港文憑試招生」一項，填寫申請表及上傳以下資料：

（1）香港身份證掃描副本；

（2）有效《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民居住證》掃描副本；以及

（3）數碼證件相片。



申請人可於明年情人節前查看考生編號

申請人可於明年1月10日前登入報名系統查閱報名資格審核結果。如申請人曾按系統要求提供補充資料，可於明年1月23日前登入系統查閱最新審核結果。教育局表示，所有通過報名資格審核的申請，須於明年1月31日前按系統指示繳交費用並完成報名確認程序，申請人將會獲發考生編號，以資識別。申請人亦可於明年2月14日（西方情人節)前登入系統查看考生編號。

申請人必須在報名期內完成報名確認程序才可進入錄取階段。另外，申請人可於明年6月14日前登入報名系統以上載「學生學習概覽」，而學校亦可在明年年2月15日至6月14日期間上載「校長推薦計劃」的相關資料。

教育局表示，各院校可根據考生報考資料安排面試／術科考試，申請人需留意院校的安排及通知。院校將於文憑試成績發放後公布錄取名單，並根據招生情況進行網上補錄（即剩餘名額遴選）。有關錄取安排及入學通知的詳情，將於稍後公布。教育局聯同交流中心和學友社合作編印的《內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃指南》，有實體版及網上版可供學生參考。

昨以署理教育局局長身份到場視察的施俊輝表示，向院校代表了解招生情況。(政府新聞處圖片)

國家教育部和教育局昨起一連兩日（11月30日及12月1日），在灣仔香港會議展覽中心聯合舉辦內地高等教育展，為有意赴內地升學的學生和其家長介紹文憑試收生計劃的各項安排及相關升學資訊。約140所內地高等院校參與教育展，設立展覽攤位，介紹其院校及學科資訊、收生要求及名額等。國家教育部的代表也將於現場講解計劃的收生程序及安排。

教育展另設有多場分享會，包括由內地院校代表介紹各個課程的特色、內地畢業的香港學生分享升學經歷，以及由不同嘉賓提供就業前景的分析等。

昨以署理教育局局長身份到場視察的施俊輝表示，文憑試收生計劃已邁向第14個年頭，多年來取得良好的成果。自2012／13學年推出至今，共有超過47,000名香港學生通過計劃報考內地高等院校。

施俊輝鼓勵更多有抱負的學生能把握機會，藉文憑試收生計劃報讀心儀的内地院校及課程，與內地同學們共同學習、共同成長，為兩地的交流合作貢獻力量，並把握國家發展及粵港澳大灣區建設下的無限機遇。

教育局自2014年起推行「內地大學升學資助計劃」，為有意到內地升讀學士學位課程的香港高中畢業生提供經入息審查資助或免入息審查資助。