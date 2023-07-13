DSE｜英國伯明翰大學港校友設馬道立獎學金　資助15名入讀港生

DSE中學文憑試下周三（19日）放榜，每年不乏考生赴海外升學。由英國伯明翰大學（University of Birmingham）香港基金會成立的「馬道立伯明翰」獎學金，今年起增加香港本科生的獎學金名額，由以往3個增加至15個，獲取錄的港生可獲一筆過約4萬港元獎學金。



6月來港的伯明翰大學校長 （Vice-Chancellor）Adam Tickell 表示，學生的學術表現及社群意識是成功申請獎學金的關鍵。



英國伯明翰大學校長Adam Tickell於6月20日在港接受訪問。（洪芷菁攝）

2021年首設法學獎學金 頒予伯明翰法學院港生

有123年歷史的英國伯明翰大學，目前有約200名香港學生於該校留學，自1962年誕生首位來自香港的畢業生後，至今累計近 3,000名香港校友。

該大學在香港的校友協助下，在2019年立香港基金會(Hong Kong Foundation)，資助對香港有益的研究項目及來自香港的留學生。基金會於2021年起推出專為港人而設的法學獎學金，並以校友、前首席大法官馬道立命名，同年資助3位入讀伯明翰法學院二年級和三年級的香港留學生，每位學生均獲一筆過約10萬港元獎學金。

前首席大法官馬道立2021年1月初退休，他是英國伯明翰大學校友。(資料圖片／李澤彤攝)

其中獲得獎學金的學生Florence認為，申請獎學金是希望其學術能力獲得肯定，日後若能追隨馬道立成功的步伐，亦會感到十分榮幸。

馬道立獎學金以往會資助獲伯明翰大學取錄的學士港生，今年本科生資助名額由以往3個大幅增至15個， 不過，每位資助金額就由約10萬元，縮減至近4萬港元。

英國伯明翰大學校長 Adam Tickell 指大學不僅重視學生的學術表現，亦重視學生是否關注世界及幫助他人，例如有否參與義工活動。 （受訪者提供）

校長：面試時應做真正的自己

英國伯明翰大學校長 Adam Tickell 指，學生的學術表現及社群意識是成功申請獎學金的關鍵。他表示，大學不僅重視學生的學術表現，亦重視他們是否關心世界、幫助其他人，例如有否參與義工活動等。 Adam Tickell建議，學生參與遴選面試時，「應做真正的自己」，毋須感到太大壓力。本年度馬道立獎學金申請截止日期為7月31日，相關申請資格、方法等詳情可參考馬道立獎學金網頁（本科生及碩士生）。

英國伯明翰大學以醫學及與體育相關的學科最出名，與體育科相關的課程在全球QS全球排名(2022)第7位。該校亦與香港理工大學合辦MBA課程，成為香港其中一間提供該課程的海外大學。