【女籃】均安不敵七喜　尾段失守再錄一負

被福建狠破不敗之身的七喜，今日（18日）對上處於入四強邊緣的均安。 兩隊人腳皆有欠缺，七喜有黃昕鈴因腳傷缺陣，而均安內線主力王宝詩則因病退居後備席；戰至第四節中段，七喜拉開並將優勢延續到最後以63：44勝出。

七喜入局較快，迅雷不及掩耳間就打出9：2的攻勢，加上均安多次犯規，頻將對手送上罰球線。

李芷晴一貫作風，除了切入外也轟入一球三分，首節七喜領先15：10。

七喜和均安比數緊咬，直到第四節中段才拉開比數。（張倩儀攝）

李芷晴多次三分起手，就算未能中鵠，仍有隊友在內線補籃。（張倩儀攝）

雖然七喜處上風，眾將手感漸熱，黃嘉汶亦射入三分，但均安仍努力追趕，首要任務是收窄分差。

倪碧賢鏟籃得手，再博得罰球，期間也突破分球為隊友製造空間；均安換入的王文詩和黃靖浠也打出身價，「Long Two」後再有黃靖浠籃下開弓，半場追至27：29。

王宝詩今場缺陣，籃下的蘇楚堯明顯打得吃力。（張倩儀攝）

換邊後，七喜大打全場緊迫，但對均安並沒有明顯的阻礙，長傳下，均安讓蘇楚堯壓入籃下單打。

兩隊比數咬緊，雖然均安展開反擊，但七喜都有穩定輸出，李芷晴再射三分雖然失手但仍有黃嘉汶補籃，周凱彤和黃慧芝多次突破也欠一點把握力；均安有王文詩射入三分，第三節以36：38落後2分。

均安中段一度反超，打出爭氣波，但優勢只能守住一陣。（張倩儀攝）

謝亦霖三分命中後，李芷晴馬上一球零度回禮，均安的一分優勢又失去；七喜的緊迫在第四節奏效，對手的體力下降，做出多個錯判，失誤讓七喜輕鬆偷波打快攻。

譚雪婷快攻得手後，七喜又再拉開10分的距離，時間只剩兩分鐘，而均安也大勢已去最後以44：63落敗。