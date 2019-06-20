【女籃】跑出風一樣的快攻　黃朗晴甘願做無名英雄

南華終嘗到兩連勝，甘之如飴；敗仗，並不是該放棄的原因，由兩分憾負七喜到六戰兩勝，看到的都是盡力的做好每一球。

「可以幫到球隊就好」，黃朗晴說。談話之間一直提起這一句，打籃球誰不想自己表現出眾？女甲的第三年，也是大專多次問鼎冠軍的中文大學女籃其中一員，效力南華的她也許像自己說並不是最突出的一個。「很多人打球是為了自己出名，但我最重視不是這個。」很少見到她有華麗的入球，但依然讓我對印象深刻的，就是難得的樸素且有用。

或許黃朗晴沒有一場比賽砍下2、30分的出眾，但多場都看到她做出關鐽的入球。（張倩儀攝）

如何形容黃朗晴，我想她是一輛跑車，比起GTR，更像是AE86；瘦小的身軀看上去「馬力」不大，卻往往用驚人的速度跑快攻。雖然對抗性沒有對手優勝，卻用靈活輕盈制勝，沒有很大的名氣，一直用生命上好每一球。「只要將最強的一方面發揮到最好就可以。」她笑說，「以往自己都算是防守型球員，進攻可能是傳波，或有機會就打快攻。其實自己有努力去轉變，以往自己很少攻，但這幾場都見到自己多鏟了很多。」

有時候還是害怕比自己高大的對手，特別是上籃的時候，但只可以告訴自己不可以怕。（張倩儀攝）

雖然自己在球隊的年資漸大，但最重要的還是不要有太大的壓力：「所有事都有隊友一起承擔，壓力並不會太大，壓力只會有反效果。」不同的是，感覺自己真的成熟了不少，「以前自己很擔心上場會拖累球隊，很多事都不敢，因為自己年紀輕、經驗少。」上場就沒有時間想太多，因為想幫到球隊，就沒有藉口退縮。

風一樣的女生，跑得快也輕盈，快攻面對對手不會硬碰，反而有靈活的轉向。（張倩儀攝）

「不管對手是誰，做好自己，做好自己就不用怕。」不是為自己，那努力為了甚麼？黃朗晴笑說：「我最喜歡和球隊一齊的感覺，齊上齊落，贏球固然開心，但當大家都盡力過，然後輸，大家一齊哭，也很好。」在球隊中找到自己的價值，才有了努力的目標。「你只想做一個無名英雄？」我問。「對對對！只要能為球隊就可以，就算要做一個無名英雄，我也心甘情願。」也許不及隊友亮眼，卻還是有人為她的好防守和風一樣的快攻「嘩」出聲。