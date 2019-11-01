【東京奧運2020】日本男子隊直入3人籃球賽　美國跌入資格賽競逐

距離東京奧運不足一年，FIBA（國際籃聯）今天在於日本宇都宮市舉行的FIBA 3人籃球世界巡迴賽前夕典禮上，公布直接取得3人籃球奧運資格的國家，男子組4個名額為塞爾維亞、俄羅斯、中國及日本；女子組則是俄羅斯、中國、蒙古及羅馬尼亞。

3人籃球由街頭到成為奧運其中一個項目，當中經歷10年之久，直到2017年才正式加入奧運項目，由2020年東京奧運開始成為常規項目。東京奧運的3人籃球項目於明年7月25至29日進行，男、女子各8個參賽資格，要奪得這16個奧運資格絕非易事，各支國家隊可從3個方法取得：

．FIBA 3人籃球世界排名（男、女子各4個名額） ．奧運資格賽（男、女子各3個名額） ．奧運資格賽遺材賽（男、女子各1個名額）

由於開始踏入奧運周期，各支國家代表隊準備競逐參賽資格，FIBA亦在今天正式公布各國資格。其中男、女子組分別有4個名額能透過世界排名直接打入奧運，男子組分別由塞爾維亞、俄羅斯、中國及日本得到；女子組則分別是俄羅斯、中國、蒙古及羅馬尼亞取得。

塞爾維亞、俄羅斯、中國及日本男子隊及俄羅斯、中國、蒙古及羅馬尼亞女子隊憑世界排名直接取得明年東京奧運3人籃球賽資格。（FIBA官方提供）

至於未能直接取得東京奧運3人籃球賽入場券的20支國家隊，則要通過於明年3月於印度舉行的資格賽力爭男、女子組餘下各3個資格。傳統籃球勁旅如美國、法國、西班牙因未能接取得參賽資格，同樣要出戰資格賽力爭入圍奧運。

根據世界排名取得奧運3人籃球資格賽門券各20支男、女子隊將競逐各3個奧運名額，當中包括美國、西班牙、法國等傳統籃球強隊。（FIBA官方提供）

由於FIBA在3人籃球中一直提倡將籃球帶到非傳統勁旅，所以假如國家隊未能在資格賽中取得奧運門票，亦能夠參與於明年4月於匈牙利布達佩斯舉行的遺材賽，爭奪男、女子組最後一席。惟前題必須是該國家於過去兩屆奧運會未有參加過男、女子組籃球賽，故此日本、中華台北的女子隊自動取得遺材賽資格，如果她們在資格賽已得到門券的話，則由愛沙尼亞、德國或烏克蘭頂上。

除了資格賽之外，各國家能夠透過遺材賽爭奪最後一個席位，目前有男、女子組各6支隊伍自動符合資格。（FIBA官方提供）

3人籃球規則簡介（按圖放大）：

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東京奧運，三人籃球男子決賽於2020年7月29日舉行。（01美術製圖）

東京奧運焦點賽程、票價（按圖放大）：