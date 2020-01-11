【CBA】林書豪穿高以翔所贈西裝感動現身　成票王首戰明星賽

藝人高以翔在去年11月猝逝，他的死訊轟動中港台三地，現時轉戰CBA的林書豪與高以翔私交甚篤，早前更穿上特製球鞋悼念好友。在本周末上演的CBA全明星賽，林書豪在昨日出席相關活動時，他更特意穿上忘友所贈的西裝。

去季以多倫多速龍一員奪得NBA冠軍指環的林書豪，在去年8月轉戰中國的CBA，加盟北京首鋼，以近11萬票成為北區「票王」，首度在CBA全明星賽亮相。

CBA明星賽今個周末在廣州舉行，今日率先上演「星銳挑戰賽」，與NBA的新秀挑戰賽（Rising Stars Challenge）相似，由一年級生鬥二年級生，而「主菜」由南區與北區互碰的明星賽，將於周日（12日）上演。

林書豪去年夏天轉戰CBA，加盟北京首鋼。（資料圖片）

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林書豪在周五（10日）出席全明星賽的相關活動，一眾球員亦以文裝現身，林書豪指這套西裝有特別意義，因為是忘友高以翔所贈的西裝，「這是高以翔送給我的西裝，他十分熱愛打籃球，所以我覺得今天穿起這件西裝最適合不過。」林書豪早前曾經穿上特意印有二人合照及悼念字眼的球鞋作賽，相隔一個多月再度穿起與高以翔有關的西裝，令人感動不已。

另外，林書豪早前在個人Instagram中，上載數張冠軍指環的相片，因為指環終於抵達北京，再度向速龍道謝，使他的2019年十分圓滿，同時亦冀望在2020年締造更多歷史。

林書豪穿上高以翔生前所贈的西裝，出席CBA明星賽相關活動。（新華社）