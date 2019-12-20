【CBA】為林書豪抱打不平　粉絲向對手妻兒詛咒　JLin籲保持理性

林書豪今季從NBA轉戰CBA一直備受球迷關注，加盟北京首鋼後仍然是話題不斷。自開季至今，林書豪為北京首鋼的主力之一，亦同樣為對手們重點防守的目標，不過其防守強度卻令林書豪不太習慣。粉絲們愛護偶像心切，不惜對林書豪「動粗」的球員報復，並向他們妻兒發私訊詛咒。此事驚動林書豪親自發文，呼籲球迷不能謾罵、攻擊球員以及其家人。

自從林書豪加盟北京首鋼後一直是傳媒追訪的對象，在NBA打滾過9年的他來到CBA，屢屢成為對手重點防守的對象，不過他顯然未能適應其對賽強度，賽後發現身體總有不同大小傷痕。對於比賽強度及文化衝擊，林書豪似乎仍未習慣，早前更於社交媒體上載自拍照表示：「救命，我不想有鼻青眼腫；今晚上是籃球拳擊賽。」從照片可見，林書豪眼睛明顯受傷，眼肚位置有道淺淺傷痕。

林書豪在微博上載他傷勢，表示不想再鼻青眼腫。（微博截圖）

林書豪在比賽中不時有損傷。（新華社）

近期比賽後的傷痕，卻引起球迷注意。林書豪亦於社交媒體回答球迷有關對CBA與NBA的對抗度提問，並上載幾張他被「嚴防」時面容扭曲的照片，並加上一句「照片勝過千言萬語」，耐人尋味。對於偶像頻頻受「攻擊」，球迷顯得不捨、心痛，更為他抱打不平。其中一位球迷更向對林書豪犯下「違反運動道德犯規」的廣廈球員蘇若禹發出惡言，向其的妻子直接私信，詛咒「你小孩明天要死了」，嚇得蘇若禹的妻子報警備案。

林書豪在instagram以多張自己被防守至面容扭曲的照片，回應球迷問題有關CBA比NBA更加激烈碰撞的問題。（林書豪instagram）

浙江廣廈球員蘇若禹妻子在微博上表示受到恐嚇。（微博截圖）

眼看近來球迷的激烈行為，林書豪先於網上感謝球迷的支持及關心他的身體狀況，同時呼籲球迷要理性，「絕對不可以謾罵、攻擊球員，尤其是針對他們的家庭、朋友。籃球是那麼健康陽光的運動，CBA也是一個溫暖的大家庭，謾罵和攻擊他人對我們熱愛的籃球、熱愛的CBA是沒有幫助。」即使受傷亦為別人說話，甚至散發正能量，這就是林書豪讓人佩服之處，不過近日有聲音詢問林書豪重踏NBA舞台的可能，林書豪直言未能回應，惟對各種選項均持開放態度，不過目前未有多想。

為了阻止林書豪得分，對手總會嚴密包夾防守。（新華社）