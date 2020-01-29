【千奇百趣】快攻上籃三分球無難度　消防員負重打波練體能

平時我們看消防員待命時，可能會打排球或是跑步保持體能，不過外國的消防員選擇穿上全套防護裝備連同氧氣樽，走到籃球場對賽，以鍛鍊肌肉及培養團隊精神。看着他們仍能跑動快攻或者彈跳搶籃板像是輕鬆，其實對他們體能要求甚高，這樣才令他們持續保持巔峰的體能，服務市民。

消防員日常進出火場需要背負穿着保護衣之餘，還需要帶同不同裝備作救援之用，單計「黃金戰衣」的配備已經二、三十磅重，加上溫度極高的火場進行救援工作，消防員需要極高的體能應付工作。

消防員日常工作要背負極重裝備。（Getty Images）

裝備實在太重，令球員們一開始跳球已經相當困難。（影片截圖）

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平時我們常看待命的消防員打排球保持體能狀況，外國的消防員更加打破傳統，索性穿上保護衣及日常救援裝備及氧氣樽，透過打籃球作日常鍛鍊。美國密歇根州White Pigeon消防隊上載一條他們訓練的影片，全員穿上滅火裝束，背住氧氣樽打籃球，傳球、快攻、籃板、抄截，不過在負重情況下令他們的命中率偏低。在有限條件下比賽，這些球員連跳球也有難度，但是他們都有盡力爭搶籃板及射球，盡力爭取每一球進攻機會。

這個騰空力實在太厲害，要是沒有裝備應該能跳得更高。（影片截圖）

雖然入球不多，不過這班消防球員毫不馬虎，即使背負沉重的裝備仍然跑動快攻，甚至有騰空上籃，看來本來體能相當不俗。以為球員要穿「Full Gear」打波很辛苦，負責球證工作應該相對輕鬆？這樣想實在太膚淺，他們甚有團隊精神，就連球證也要穿上保護衣，只是沒有戴上面罩及氧氣樽而已。不過，唯獨有一個疑問，球員們全都佩戴防毒面罩，到底如何分辨隊友呢？

消防員團隊齊上齊落，就連擔當球證工作也要穿上保護衣。（影片截圖）

對於這種特別又新穎的訓練方法，任職消防員的本地籃球員李劍煌直言單看影片已經覺得又熱又辛苦：「本身帶住面罩呼吸加上大約30磅裝備已經辛苦，又要跑動跳躍對體能要求很高。平時我們救火時都不能讓心跳太快，要不然會變得流汗太多令到自己容易疲累。」雖然目測影片內的裝備大約20磅重，不過李劍煌笑指他未必想這樣訓練：「因為穿住這套服裝真的很難跑動，不過這種籃球訓練不妨戴上防火手套，練體能之餘也能練練習手感。」