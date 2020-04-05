【NBA】加素懷曼巴精神對抗新冠肺炎疫情　艱難日子倍思念高比

新冠肺炎從亞洲擴散至全球，美國、意大利、西班牙等歐美地區成為疫情重災區，NBA亦因疫情關係無限期停擺。 來自西班牙、移居美國多年的NBA球員加素（Pau Gasol）雖然正養傷，但他非常關心全球的新冠肺炎疫情，發文希望大家能秉承已故名人堂球星高比拜仁（Kobe Bryant）的「曼巴精神」（Mamba Mentality），面對逆境保持堅持振作。

新冠肺炎肆虐全球，目前西班牙的死亡人數僅次於意大利，一堆堆數字不斷飆升、奧運延期、NBA停擺，頃刻間的巨變令加素措手不及：「這一切都來得很快，大家如常上班，與朋友相聚。本來NBA距離季後賽只有一個月，我還在努力復健。東京奧運如箭在弦，我非常期待自己第5次代表西班牙參賽。」

唯獨人算不如天算，誰想到整個世界在短短幾個月之內翻天覆地。

即將於7月滿40歲的加素，本來打算第5度征戰奧運，可惜因疲情延期至明年，正考慮退役的他可能無法披甲。（Getty Images）

新冠肺炎疫情席捲全球，就連NBA球員也未能倖免，杜蘭特亦曾確診，幸現已康復無礙。（Getty Images）

加素目前在美國養傷，看到全球疫情後，令他擔心家鄉之餘，同時感到心寒。「我知道馬德里一個最繁忙地段內的大型商場，內裏有一個奧運等級的溜冰場，最近被用來做臨時停屍間。」

一個本是讓大家放鬆、快樂的場地突然變成滿是傷感的地方，加素對此感到震驚，但他非常欣慰民眾對對醫護人員的支持：「西班牙的大家於每晚8時，都會站到自家陽台，一起為無私奉獻的醫護人員鼓掌打氣。」艱難日子之中的感恩之情，這讓加素感到滿滿的人性光輝。

加素與同樣來自西班牙的拿度（Rafael Nadal，左二）早前發起籌款，目標籌得1100萬歐元（約9400萬港元），協助改善西班牙的醫療系統。（Getty Images）

然而疫情尚未完結，加素深明最艱難時刻或許仍未來到。經濟低迷、醫療系統不勝負荷，各種問題仍然有待改善。在種種不明朗或令人洩氣的環境下，加素憶起一名故友的精神並以此鼓勵大家：「這一切都讓我想到自己從一位前隊友身上學到，他面對挫折的反應是我這輩子看過最異於尋常的事，他視逆境為最棒導師且是成長機會。」

說到這裏，相信大家不難想像加素口中正是不朽傳奇高比拜仁。高比在球場上那永不放棄、為了變得更強甘於每天刻苦訓練、即使阿基里斯跟腱斷裂後仍堅持射入兩個罰球，他的「曼巴精神」在不同範疇發揮影響力。

在家鄉西班牙，甚至全球正面對新冠肺炎疫情時，加素直言特別想念已故的高比，思念他的精神。（Getty Images）

加素與高比拜仁始於湖人的「兄弟」情誼：

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「那位前隊友就是高比拜仁。這些日子我真的很想念他，他教導我的一切比以前更加響徹內心。」加素與高比在湖人時期是最佳拍擋，二人再度建立起湖人王朝，他們的情誼已經超越隊友、朋友，更像是家人般的存在。

在高比於1月驟逝後，加素甚至一度無法出門、交談，隨時間過去，對他的思念更有增無減，「我們現在更加需要拿出他（高比）的精神！或許我們不能控制，但大家仍能選擇，大家可以選擇如何面對疫情的挑戰及衝擊，一切都將決定人類的未來。」加素最後鼓勵大家傳承高比那份堅定的精神，勇敢面對疫情帶來的種種挑戰。

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在高比離開人世後，加素一直思念這位「大哥」。在高比今天正式進入名人堂時，加素亦有發文表示：「我以他這榮譽為榮，我們都希望他能夠在此與家人及所有愛他的人一起慶祝這榮耀。」（Paul Gasol instagram）

以高比方式說再見，《Dear Basketball》（按圖放大）：

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新冠肺炎確診運動員（按圖放大）：