大家都知道史提芬居里（Stephen Curry）出生籃球世家，父親居里（Dell Curry）曾是NBA的最佳第六人，弟弟 Seth Curry也在NBA效力獨行俠，而「妹妹」也是美國女籃的一員。 「妹妹」？從未聽說居里有個妹妹。 這個「妹妹」金髮碧眼和居里並沒有血緣關係，但之後稱為妹妹是因為兩家雙親在大學時期是室友和好朋友，因此建立相當緊密的關係，兩家就如我們口中說的「上契」一樣，其中「契妹」正是去年在U19世界盃中奪金的一員Cameron Brink。

Cameron 15歲時加入籃球名校 Southridge高中，曾帶領校隊以不敗戰績勇奪俄勒岡州 6A 級別的州級冠軍，並入選年度第一隊。

2017年和2019年也入選美國隊出戰U17和U19世界盃並兩度奪金。正值18歲年華的她，加入了史丹福大學準備披上紅色戰衣。

雖然看起來Cameron Brink不像會打球的女生，但事實上是連取兩屆U17、U19世界盃金牌的班底之一。（FIBA）

現年18歲的Cameron Brink選擇入讀史丹福大學披上紅色戰衣。（Cameron Brink Instagram）

1至5號位「打晒」 超強煞氣更厲害

Cameron一頭長直的金髮，身高1.95米但偏向瘦削，卻不是刻板印象中的柔弱女子形象。除了身高，強大的臂展也是最大的優勢，搶到籃板就直接推進到前場上籃，過人的腿長令快攻只是幾個跨步的事。

有中鋒的身高卻有後衛的技術，司職大前鋒的Cameron覺得將她定型為一個位置太少，「很多人不知道我可以從1號打到5號，也很驚訝我會帶球過場，我可以控球傳球，從後衛技術到大中鋒的後轉身都會。」

當有人問她打什麼位置，Cameron會霸氣的說一句「I play all 5」（五個位我都可以打）。但比起自己的球技，Cameron更自豪自己有與生俱來的「心狠手辣」，連她爸爸都忍不住說：「她就像要殺了你一樣，有時候還挺可怕的。」

金髮碧眼、1.95米的身高加上「大長腿」，令Cameron Brink成為女籃界注目新星。（Cameron Brink Instagram）

籃壇「女殺手」

當Cameron在一次專訪中被問到覺得自己哪一點最強，她毫不諱言：「我覺得我有殺手精神。」

她接着說，「雖然我還有很多要加強的地方，但一直覺得自己有很強心理質素，也很自信。」可能就是常說球星該有而一般人沒有的氣焰。

「女殺手」本色或多或少有從「契哥」史提芬居里身上感染到，也是Cameron求助的不二人選，畢竟他除了是一個偉大的射手也是當今的NBA的頂級球星，就像史提芬居里曾跟她說：「如果你相信自己，絕對可以成為一個特別的人。」。

場上的Cameron Brink（按圖放大）：

+ 7 + 6 + 5

「I can play all 5」不用討論Cameron Brink打哪個位置，她都可以。（Cameron Brink Instagram）

全因「契哥」居里 踏上籃球之路

可是小時候的Cameron並非一開始就對運動產生興趣，她曾偏愛畫畫，甚至跟媽媽說：「我想要當藝術家。」

當時在阿姆斯特丹生活的Brink一家，一次暑假到夏洛特探望居里，Cameron的媽媽就借機跟她說，難得來到夏洛特，總不能夠一直留在家中。於是就帶她到老居里主辦的籃球訓練營「探班」，當時Cameron和媽媽也協議只參加半天。

從那一刻起，才開始令Cameron眼中有了籃球這回事。後來舉家搬回美國，Cameron有了更多機會和史提芬居里接觸才與籃球結下不解之緣。

從小到大居里都是Cameron Brink的籃球指導，讓她有中鋒身高也有後衛的技術。（Cameron Brink Instagram）

到現在史提芬居里仍然飾演Cameron的籃球導師。小妮子曾因射球命中率低而頭痛，由全世界最好的射手親自指導，問題自然迎刃而解。

兩人也常為對方撐場，特別是常常要到處比賽的居里百忙中仍不忘這個「妹妹」，只要有空或是到波特蘭作客就會到高中給Cameron一個驚喜，不時會把Cameron抓到一邊練她的罰球。

「他（居里）一直都給我非常正面和建設性的鍛煉，但並不是那種我和Stephen Curry一起練習，而是我和哥哥一起射波的感覺。」她大概覺得很慶幸，但不是因為有居里這號大人物，而是籃球路上有這個哥哥相伴，從不感覺孤單。

場外的Cameron Brink明艷照人（按圖放大）：