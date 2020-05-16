【The Last Dance】米高佐敦女兒化身小球迷　借節目認識傳奇父親

NBA傳奇米高佐敦（Michael Jordan）的紀錄片《The Last Dance》在美國時間的周末幾會播出最後兩集。 《The Last Dance》除了是球迷們在NBA停擺間的「恩賜」，更是主角佐敦和女兒Jasmine Jordan的親子時間。Jasmine透露，每集播出時，都是和父親聯繫的時間，也是更了解父親的機會。

米高佐敦叱咤球壇之時，Jasmine還是小孩子，對籃球場上的爸爸的了解，甚至不及球迷。「當我還是小孩，我不知道發生什麼事，我年紀太小了，直到長大後才逐漸明白。」Jasmine直言曾在Google搜尋父親的事跡：「我想知道大家為什麼那麼祟拜他，我看了才知道，的確是大開眼界。」

「不需要說什麼跟我並肩作戰，我會盡全力嘲笑你。」這就是米高佐敦。（Getty Images）

對待冠軍和考試奪A的態度

對她來說，米高佐敦就是爸爸，不是什麼傳奇。第7及第8集呈現了米高佐敦會以嚴厲態度激勵隊友，讓人細思傳奇場外的一面。「他會挑釁卡爾（Steve Kerr）、激起柏賓（Scottie Pippen）的鬥志，我看到就想，『這實在太像他了』。」作為女兒，Jasmine一丁點也不感出奇，因為米高佐敦骨子裏就是要求高：「沒錯，這就是我爸爸，以前他對我也是這樣，逼我在考試拿A，我不過只是要通過學校的考試，又不是要得到冠軍，但這就是我爸的風格。」

米高佐敦和女兒Jasmine Jordan的感情：（按圖放大）

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隨紀錄片的播出，Jasmine也「借機」每天都傳訊息騷擾爸爸米高佐敦。（Jasmine Jordan Instagram）

另類的親子時間

父親漸老，自己也長大成家了，彼此相處時間減少，但隨着紀錄片的播出，Jasmine也「借機」每天都傳訊息騷擾爸爸：「我猜我弟也是（傳訊息），他可能很討厭我傳訊息給他。」從女兒頓變了小球迷， 「奪命追魂」傳訊息求證畫面上看到的事。

《The Last Dance》金句：