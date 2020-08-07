【NBA】字母哥米度頓合轟66分　公鹿撲熄熱火穩奪東岸冠軍

NBA復賽如火如荼，公鹿不知不覺間錄下今季第55勝。球隊主將「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）與米度頓（Khris Middleton）攜手轟入66分，終以130：116反勝熱火。

完成今仗後，公鹿領先緊隨其後的速龍足足5場勝差，而常規賽僅餘4場下，故此公鹿已經穩奪東岸冠軍。而NBA的戰績排行上，公鹿亦領先西岸冠軍湖人3場，可謂暫時戰績最好的球隊。

字母哥下半場發力，全場交出33分、12籃板和4助攻。（Getty Images）

今場熱火雖然人腳不整，占美畢拿（Jimmy Butler）和達積（Goran Dragic）缺陣，但無損進攻火力。上半場已有4人得分，更在第二節領先23分，領先73：56，看來勝券在握。

「字母哥」與米度頓合轟66分

熱火大概沒有想過，公鹿下半場能在劣勢中趕上。「字母哥」和米度頓雙炮齊發，分差迅速收窄至個位數。「字母哥」全場17射13中，交出33分、12籃板和4助攻。米度頓三分6射5中，得到33分、8助攻和6籃板。熱火面對公鹿的反擊，束手無策，第4節停滯不前，全隊命中率下降至只有28.6%。隨着「字母哥」和米度頓再合力打出一波13：0攻勢，「火苗」變成輕煙，終以116：130被公鹿「淋熄」。

米度頓今場手感火熱，三分6射5中，得到33分、8助攻和6籃板。（Getty images）

「字母哥」表現穩定，令人眼前一亮。而他與公鹿的合約將於2021年暑假到期，屆時將會成為NBA最矚目的自由身球員。賽季暫停期間，便頻頻出現「字母哥」加盟勇士的傳聞。

字母哥和米度頓今場合轟66分。（Getty Images）

字母哥將會是來年最熱門的自由球員。（Getty Images）

勇士主教卡爾絕口不提字母哥

勇士主教練卡爾（Steve Kerr）就對「字母哥」避而不談。前車之鑒，快艇總教練李華士（Doc Rivers）就曾因公開稱讚尼納特（Kawhi Leonard）「是我見過最像米高佐敦的球員」，被聯盟以違法招募為由，罰款5萬美元。卡爾上節目時對這位準自由球員，不敢多言：「我可不想被罰錢。」

卡爾絕口不提字母哥這位準自由球員，避免「荷包出血」。（Getty Images）

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