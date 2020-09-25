【NBA】「一眉」安東尼戴維斯鐵一般意志　扭到腳踝仍強攻奪勝

西岸決賽已開始進入最後直路，金塊上場力追一場後，今場兩隊均展現決心，戰況拉鋸不下。雙方戰至最後59秒仍未分勝負，此刻金塊卻三分球失靈更屢次將湖人送上罰球線，最後無奈以108：114憾負，場數落後1：3。

早早入局的湖人先由安東尼戴維斯（Anthonty Davis）主攻，一口氣連取10分，首節下來更包辦14分。他與侯活（Dwight Howard）霍華組成有效鞏固禁區，合力助湖人一度以37：27的10分領先。本想湖人拿下優勢，惟韌力十足的金塊憑住格蘭特（Jerami Grant）、蒙特莫里斯（Monte Morris）的三分球及梅利（Jamal Murray）強大火力力挽狂瀾，追至30：37完首節。

今場湖人與金塊的Game 4吸引了巴克利（Charles Barkley）「入場」觀賽。（Getty Images）

安東尼戴維斯保持一貫進攻效率，首節已強攻14分。（Getty Images）

金塊在第二節的進攻一度「熄火」，湖人由勒邦占士主攻並策動攻勢，初段憑他的突破切入加上卡路素（Alex Caruso）、古斯馬（Kyle Kuzma）從三分線建功，繼續維持10分之差的優勢。金塊在中段仍然未能打到進攻缺口，此時朗度（Rajon Rondo）找到在外線的安東尼戴維斯，他並突力抵防守中距離跳投得手，進一步擴大分差至12分。金塊趕緊急起直追，祖傑（Nikola Jokic）憑三分球建功，加上米高波特（Michael Porter Jr.）既攻且守，切入籃板樣樣有，配合手感炙熱的梅利，力追至55：60完上半場。

三夾之內皆是空檔，包夾防守仍未能阻止占士得分。（Getty Images）

上半場結束時，湖人一直未能擺脫金塊，加上針對的包夾防守，令到安東尼戴維斯仍未搶下任何籃板，讓人擔心湖人的籃板表現。可幸的是，今場活躍的侯活以及朗度分擔籃板工作，安東尼戴維斯能夠與占士專心進攻。湖人在第三節仍能保持優勢，可惜尾後被金塊的米高波特Jr.連飆三分球，最後更命中壓哨三分球，追至84：87。

米高波特Jr.在第三節尾段連飆三分球，為金塊追至落後3分差距。（Getty Images）

米高波特Jr.的三分球表演：

末節戰況更演激烈，祖傑吞下第5次個人犯規，急急被換離場休息。湖人情況也不見得好，主將安東尼戴維斯中段扭傷左腳踝，惟他強忍痛楚射入罰球，隨後還接應朗度助攻來一記入樽。雖然金塊步步進逼，不過他們把握力欠奉，祖傑失手簡單的籃底機會，梅利突破籃底亦不果。

安東尼戴維斯於末節中段扭到腳踝，但他仍然堅持上陣。（Getty Images）

最後關頭梅利進攻被嚴防。（Getty Images）

湖人再憑占士四罰全中加上朗度中距離投球建功，完場前59秒仍以111：104穩守領先局面。梅利馬上罰進兩分，朗度隨後奮勇搶得籃板且兩罰中一，金塊米爾沙（Paul Millsap）兩罰俱中，可是安東尼戴維斯最後21.4秒兩罰俱中，已為確保湖人勝局。

湖人雙星今場合轟60分，為湖人鎖定勝局。（Getty Images）

湖人今場的籃板比起上一仗回復正常，雖然總計全場，安東尼戴維斯仍然僅得5個籃板，不過其他隊友，尤其今場活躍的侯活貢獻11籃板、12分；占士亦有9個籃板，讓安東尼戴維斯能夠主攻，交出34分。金塊場數已經來到1：3，早前兩輪季後賽均從落後場數1：3的劣勢中逆轉晉級，如此的「反cup」傳奇會否於他們面對強大的湖人時仍能奏效呢？