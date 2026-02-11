NIKE與學界籃球同行10周年　精英賽集結各界推動小將成長

一年一度的「NIKE全港學界精英籃球比賽」，是本地學界精英堅持的目標，同學們希望在啟德體藝館，將汗水轉化為成績。每一年的精英賽聚焦目光，小將們在球場上發光發亮，背後有不同單位默默耕耘。NIKE早前舉行「THIS ONE MOMENT」分享會，邀請學界體育聯會、老師、教練、球員等，分享近10年的學界點滴，如何把精英賽這舞台讓更多人看見。

攝影：夏家朗



NIKE早前舉行「THIS ONE MOMENT」分享會，邀請學界體育聯會、老師、教練、球員等，分享近10年的學界點滴。（夏家朗攝）

精英賽是本地學界籃球的最大舞台，NIKE與學界體育聯會合作踏入10周年，NIKE Hong Kong Brand Marketing代表葉錦雄希望小將們的努力被看見，亦鼓勵年青人敢於追夢，「學生們為了精英賽一直付出汗水，直至他們踏上這舞台，讓大眾見證他們努力的成果，學生們在精英賽的旅途中，這種認真、專注、全力以赴的態度，運用在未來人生也有莫大幫助。」

走過不同的場館，從修頓、麥花臣、新伊館，再到啟德體藝館，舞台愈來愈大，NIKE Hong Kong Sports Marketing代表黃駿傑感激學界體育聯會、學校等不同單位的支持，各界聚集而成的力量，使精英賽更加成長及進步。

NIKE Hong Kong Brand Marketing代表葉錦雄。（夏家朗攝）

NIKE Hong Kong Sports Marketing代表黃駿傑感激各界，讓精英賽更加成長及進步。（NIKE提供）

NIKE 2016年成為學界籃球精英賽的冠名贊助，從賽制、場地也有不少改變，精英賽不再停留於校園，逐漸成為本地學界、籃壇一年一度的盛事。學界體育聯會代表、中華基督教會方潤華中學校長吳俊雄說：「NIKE讓精英賽走出校園，吸引更多的關注，每次精英賽看到熱鬧的場面，同時見證學界籃球水平逐漸提升，也是我們樂見的現象。」

中華基督教會方潤華中學校長吳俊雄（左二），指NIKE將精英賽走出校園。（NIKE提供）

十連霸的協恩即使多次換班，依然力保王者的地位，靈魂人物任明敏（Miss Yum）副校長居功至偉。Miss Yum見證一代又一代的協恩球員，從初中時代坐在板凳，經過不懈的努力後，成為正選名單的一員。每滴汗水與淚水，代表學生們追求卓越的渴望，而學界精英賽正是驗收學生們付出的舞台，同時是學界籃球進步的推動力。

協恩任明敏副校長分享多年的學界經驗。（夏家朗攝）

近兩年學界籃球精英賽移師啟德，4強及決賽的門票早前公開發售，不足一日極速售罄，Miss Yum笑稱收到不少舊生電話，可見精英賽不再停留在學界層面，「近年精英賽設網上售票，短時間內已經售罄，一票難求，各校的舊生也希望親身支持母校，關注度已超出以往，相信精英賽將來會成為香港體壇每年的盛事。」

學界精英賽的重視程度與日俱增，除了學界體育聯會﹑學校外，多得不同的單位支持，球員們的努力才被更多人看見，「在NIKE及其他贊助支持下，從不同渠道宣傳精英賽，使這項賽事更加成功，讓學生們的努力被外界看見，推動他們進步，令球隊之間水平更接近，同時提升學界籃球的整體水平。」

Miss Yum認為精英賽是促進小將成長的催化劑。（夏家朗攝）

2017年的精英賽決賽，英華書院逆轉拔萃男書院封王，當年只得小學五年級的蔡浩東是座上客之一，他暗自許願要踏上這大舞台。多年後，蔡浩東由觀眾變球員，如願站上精英賽的賽場，回憶當年第一次在精英賽登場，阿東以「超級緊張」總結當年經驗，「第一次踏進精英賽，就算熾熱的射燈照向自己，然後全場球迷高叫自己的名字，其實是非常緊張，手腳冰冷，緊張得手腳僵硬，當時落場花了數分鐘才適應。」

小學時在看台見證英華師兄逆轉勝封王，在蔡浩東心中埋下精英賽的種子。（夏家朗攝）

曾在2024年獲得最有價值球員的蔡浩東，代表英華三戰精英賽，贏過冠軍﹑當選過MVP，最後一年卻衛冕失敗。運動場像是人生的寫照，從來沒有長勝將軍，同時令阿東成長，「最後一年失落冠軍當然有遺憾，但在運動員生涯中，總不能一帆風順，學懂如何面對失敗，反而讓我可走得更遠。」

精英賽的看台可容納3﹑4000人，眾多球迷注視在場上的10位球員，對16﹑17歲的中學生來說，或許是生涯最大的舞台，蔡浩東認為這經驗對他十分重要，「在眾多球迷面前作賽，要頂住壓力下發揮水準，精英賽是一個很好的預演，讓我有經驗應付未來更大的舞台，珍惜場上的每一分每一秒。」

蔡浩東上年最後一年代表英軍出戰精英賽，惜未能衛冕。（資料圖片／周令知攝）

在啟德的聚焦下出賽非必然，港大同學會書院相隔12年再戰精英賽，第二階段分組賽最後一戰大勝匯基14分，以得失分驚險取得首名晉級，其後再在8強險勝寶覺1分，創校史首度躋身4強。中六生馮卓俐參與其中。

港大同學會中六生馮卓俐能與隊友一同征戰精英賽，每一場也格外珍惜。（夏家朗攝）

中六生馮卓俐最後一年代表港大同學會參加精英賽，與隊友們體驗這趟神奇之旅，使她的中學生涯變得圓滿，「我們球隊關係密切，精英賽每場比賽也格外珍惜，因為這個組合就只有今年一次機會，精英賽這個舞台是個認可，如今打入最後4強，對我們來說已是無憾了。」

馮卓俐第一次，也是最後一次出戰精英賽，這趟旅程與隊友經歷高低起伏，就算面對任何形勢，Lily知道自己心態要穩定，做好自己，「面對匯基一仗，必須要大勝才有機會晉級，對手隊中有不少好球員，全隊上下的壓力也不小，加上前一場不敵永隆（中學），大家的心態不夠好，我們不想留有任何遺憾，無論如何也要堅持到最後，故此大家都豁出去，結果發揮超水準。就算輸波也好，都要好好享受這舞台。」

馮卓俐希望好好享受第一次，最後一次的精英賽舞台。（NIKE提供）

另一名中六生﹑就讀拔萃男書院的梁浚朗，則是精英賽的常客，今年將會是第3次披甲代表男拔，他同時身負重任，以隊長身份領軍。角色不同，肩負更多責任，梁浚朗當然希望以冠軍為目標，即使失落冠軍，精英賽也是與隊友的共同回憶，「勝負或許對現在很重要，當我們完成中學生涯後，無論勝負與否，這些年的經歷也是我們隊友間的美好回憶，未來聚會提起時，也會會心微笑。」

梁浚朗以隊長身份帶領拔萃男書院今年精英賽爭冠。（NIKE提供）

每年一度的籃球精英賽，是汗水、淚水交織的舞台，是同學們在中學生涯難忘的一章。勝負或許在多年後已不再重要，但在精英賽的旅程中，為了進步而揮灑熱血，面對困難也不後退的精神，早已遠超勝負。

（NIKE提供）

（NIKE提供）