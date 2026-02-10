NBA｜活塞110：104挫黃蜂　第三節肢體衝突變圍毆　4球員被逐離場

底特律活塞今日（10日）遇上夏洛特黃蜂，比賽進入到第三節爆發大場面，本只是杜倫（Jalen Duren）和戴亞比迪（Moussa Diabate）的肢體衝突，後來卻爆發全武行，最終有4名球員遭到驅逐出場。



事發於第三節剩下7分多鐘，杜倫背框單打戴亞比迪時被犯規，整個人被拉了下來，而當兩人落地後，便開始面對面狂噴垃圾話，結果杜倫忍不住率先動手，整個手掌打在對方的臉上，此舉讓戴亞比迪氣到不行，完全不理隊友或是其他職員上前拉人，氣到想要往杜倫的方向走過去還擊。

戴亞比迪後續一度衝出人群，差一點就要揍到杜倫，不過最後還是被壓住，在觀眾席第一排完全動彈不得，但就在同一時間，黃蜂另一名球員布歷捷斯（Miles Bridges）也往杜倫的方向跑過去揮拳，意圖替隊友尋仇。

然而在看到杜倫被揍，原本待在板凳席的史超域（Isaiah Stewart）也衝進場內了，接着便和布歷捷斯糾纏在一塊繼續扭打，幸好眾人將他們都拉開，才沒有繼續衍生衝突。

針對這波的衝突，裁判當場將有動手的杜倫、史超域、布歷捷斯和戴亞比迪都趕出場。

至於這場比賽，活塞全場5名球員得分上雙，根寧咸（Cade Cunningham）進帳33分、9籃板、7助攻，另外杜倫在被驅逐出場前也拿下15分，最終活塞就以110：104贏球。

