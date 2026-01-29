NBA｜勒邦占士重回克里夫蘭獲致敬　冷靜應對騎士小將出言不遜

洛杉磯湖人隊球星勒邦占士（LeBron James）本季首次回到家鄉克里夫蘭騎士隊主場比賽，球團首節播放致敬影片向他致意，讓占士一度熱淚盈眶。



他坦言每次到不同的球場比賽都特別珍惜，因為可能是自己在該球場的最後一戰，尤其騎士主場承載着許多難忘回憶。

勒邦占士的兒子邦尼（Bronny James）也在現場受到球迷熱烈歡迎，末節完成單手入樽，引發全場歡呼。勒邦占士母親今天親臨現場觀賽，這讓他感到不可思議又非常感動。觀看致敬影片時，勒邦占士情緒激動，回想起過去帶領騎士挑戰活塞並挺進總決賽的美好時刻。他也透露，目前尚未考慮舉辦退休巡迴告別儀式。

比賽結束後，騎士小將傑隆泰森（Jaylon Tyson）受訪時直呼：

克里夫蘭現在屬於米曹（Donovan Mitchell）的城市。

引發爭議並被指對勒邦占士不敬。傑隆泰森隨後連忙致歉，強調自己尊重勒邦占士歷史地位，只是希望米曹得到應有讚譽。

對此，勒邦占士表示不希望將現役騎士與自己過去所在的騎士相比，認為風格和比賽方式不同，這樣的比較對所有人都不公平。

